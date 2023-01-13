Чем грозит окрашивание волос в подростковом возрасте

Окрашивание волос в подростковом возрасте может спровоцировать аллергию или кожный дерматит. Об этом в беседе с News.ru сообщила врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.
"Если окрасить волосы ребенку, то у него может возникнуть кожный дерматит, а у подростков в возрасте 13–15 лет могут возникнуть схожие со взрослыми проблемы, в частности аллергическая реакция", – отметила эксперт.
Однако если процессом окрашивания занимается профессионал, риск возникновения дальнейших проблем может быть снижен.
Чтобы исключить риски, перед походом в салон Егорова посоветовала ознакомиться с его лицензиями и отзывами о нем.