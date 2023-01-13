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1 час назад

Чем грозит окрашивание волос в подростковом возрасте

Москва24

Окрашивание волос в подростковом возрасте может спровоцировать аллергию или кожный дерматит. Об этом в беседе с News.ru сообщила врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.

Чем грозит окрашивание волос в подростковом возрасте
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Если окрасить волосы ребенку, то у него может возникнуть кожный дерматит, а у подростков в возрасте 13–15 лет могут возникнуть схожие со взрослыми проблемы, в частности аллергическая реакция", – отметила эксперт.

Однако если процессом окрашивания занимается профессионал, риск возникновения дальнейших проблем может быть снижен.

Чтобы исключить риски, перед походом в салон Егорова посоветовала ознакомиться с его лицензиями и отзывами о нем.

Дети,Татьяна Егорова,
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