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2 часа назад

Врач рассказала, как привить школьникам любовь к физической активности

Клопс.Ru

Некоторые родители сталкиваются с тем, что их ребёнок не любит спорт, а физкультуру в школе и вовсе прогуливает. Привить полезную привычку поможет личный пример. Об этом «Клопс» рассказала врач ЛФК Светлана Тимошенко.

Как привить школьникам любовь к физической активности
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Я думаю, что лучшая мотивация — это личный пример начиная с маленького возраста. Дети живут в семье, в социуме, поэтому если у них не будет другой привычки, кроме как проводить выходные с физической активностью, то и проблемы не возникнет», — объяснила специалист.

Врач советует выбрать занятия, которые будут по душе всей семье — например, поездки на велосипеде, пробежки или игру в баскетбол. Заниматься важно регулярно и вместе, чтобы ребёнок видел: спорт приносит положительные эмоции. Для тех, кто не слишком жаловал физнагрузки, появление ребёнка — хороший повод для постепенного введения «семейных тренировок».

«Ещё немаловажна роль педагога, ведь это и его доля ответственности, он должен заинтересовать. Многое зависит от учителя в любом предмете, так же и с физкультурой», — отмечает Тимошенко.

Эксперт считает, что преподаватель сам должен делать шаг навстречу своим ученикам: узнавать об их предпочтениях, искать общий язык, подстраивать уроки под интересы большинства.

«Физкультура — это прекрасный предмет, в котором море возможностей», — добавила врач.

Дети,
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