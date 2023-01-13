Как привить школьникам любовь к физической активности

Некоторые родители сталкиваются с тем, что их ребёнок не любит спорт, а физкультуру в школе и вовсе прогуливает. Привить полезную привычку поможет личный пример. Об этом «Клопс» рассказала врач ЛФК Светлана Тимошенко.
«Я думаю, что лучшая мотивация — это личный пример начиная с маленького возраста. Дети живут в семье, в социуме, поэтому если у них не будет другой привычки, кроме как проводить выходные с физической активностью, то и проблемы не возникнет», — объяснила специалист.
Врач советует выбрать занятия, которые будут по душе всей семье — например, поездки на велосипеде, пробежки или игру в баскетбол. Заниматься важно регулярно и вместе, чтобы ребёнок видел: спорт приносит положительные эмоции. Для тех, кто не слишком жаловал физнагрузки, появление ребёнка — хороший повод для постепенного введения «семейных тренировок».
«Ещё немаловажна роль педагога, ведь это и его доля ответственности, он должен заинтересовать. Многое зависит от учителя в любом предмете, так же и с физкультурой», — отмечает Тимошенко.
Эксперт считает, что преподаватель сам должен делать шаг навстречу своим ученикам: узнавать об их предпочтениях, искать общий язык, подстраивать уроки под интересы большинства.
«Физкультура — это прекрасный предмет, в котором море возможностей», — добавила врач.