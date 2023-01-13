Как привить школьникам любовь к физической активности

«Я думаю, что лучшая мотивация — это личный пример начиная с маленького возраста. Дети живут в семье, в социуме, поэтому если у них не будет другой привычки, кроме как проводить выходные с физической активностью, то и проблемы не возникнет», — объяснила специалист.