Для уютных вечеров: 15 книг о зиме для чтения с детьми

Зимой, особенно в морозы, мы поневоле становимся домоседами. Не каждый вечер хочется печь печенье, играть в настольные игры, смотреть мультфильмы и кино, рисовать по номерам или рукодельничать. Самое время основать или поддержать уже существующую хорошую семейную традицию – читать вместе.

Фото: Бэби.ру Бэби.ру

Психологи и педагоги утверждают, что пример регулярно читающих родителей способствует формированию интереса ребенка к этому занятию, а само чтение не только улучшает память и внимание, обогащает кругозор, развивает речь, грамотность, образное мышление, но и успокаивает, снимает стресс, если, конечно, не погружаться в мир чего-то остросюжетного (см. исследование Сары Тимперли, Элизабет Шогенси и др. «Влияние совместного чтения детей и родителей на дошкольников и учеников первого года обучения», 2022). И укрепляет отношения в семье, ведь обсудить прочитанное хочется с тем, с кем есть полное взаимопонимание.

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Читать можно как одно издание вслух для всех, так и разные произведения, выбранные каждым из домочадцев по своему возрасту и вкусу. Мы собрали 15 самых любимых и интересных историй для детей и взрослых, где много снега, льда, трескучего мороза и невероятных приключений!

Русская народная сказка «Морозко»

«Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» Сказка о стариковой дочке, которую притесняет злая мачеха, балуя и нежа при этом собственную дочь, очень похожа на историю Золушки. Конечно же, со счастливым для бедняжки концом и заслуженной наградой от сурового Морозко (в другой версии – Мороз Красный Нос): хозяин зимнего леса дарит ей богатое приданое, а мачеху и ее глупую дочь наказывает. Это одна из самых любимых книжек у малышей, небольшая по объему, поэтому ни мама, ни папа, ни бабушки-дедушки не устанут ее читать и перечитывать крохе.

Экранизация: фильм-сказка «Морозко» (СССР, 1964).

Эрнст Теодор Амадей Гофман «Щелкунчик и Мышиный король» (1816)

Всемирно известная и любимая рождественская сказочная повесть, которую обязательно нужно прочитать своим детям и перечитать самим, даже если вы уже видели, и не раз, одноименный балет Петра Ильича Чайковского. Сюжет вы помните: в сочельник Мари и Фриц, дети советника медицины Штальбаума, получают от родителей и крестного подарки – книги, кукольную посуду и игрушки, среди которых оказывается и деревянный человечек Щелкунчик, умеющий колоть орехи. Мари узнает его тайну, проникается жалостью и помогает ему в битве с коварным Мышиным королем, а ее любовь окончательно расколдовывает смелого Щелкунчика.

Экранизация: мультфильм «Щелкунчик» (СССР, 1973).

Николай Гоголь «Ночь перед Рождеством» (1832)

Это произведение, пожалуй, возглавляет все списки, где перечислены книги о зиме русских писателей. Повесть о том, как храбрый кузнец Вакула мешает козням нечистой силы и женится на любимой, хотя и весьма капризной девушке Оксане, не устаревает уже почти два века. А начинается все с того, что черт, желая насолить людям и испортить им светлый праздник – Рождество, крадет месяц с неба и прячется у знакомой ведьмы Солохи, матери кузнеца. Из весело колядующей деревни Диканьки черту и Вакуле предстоит невероятное путешествие в парадный, поражающий столичным величием Петербург и обратно.

Экранизация: комедия «Вечера на хуторе близ Диканьки» (другое название – «Ночь перед Рождеством»; СССР, 1961).

Ганс Христиан Андерсен «Снежная королева» (1844)

Жили-были и очень дружили мальчик Кай и девочка Герда: вместе гуляли, играли, ухаживали за любимыми розами в маленьком мансардном садике. Однажды Каю в глаз и сердце попали осколки зеркала троллей, и он стал злым, холодным и равнодушным ко всем, кроме себя. Именно такого мальчика хотелось усыновить владычице севера Снежной королеве, и она похитила его. А верная Герда отправилась на поиски того, кем дорожила больше всего на свете, преодолела множество трудностей, но сумела вернуть Кая, растопив лед в его сердце. Мудрый Андерсен подчеркивает: «Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем теперь».

Экранизация: фильм-сказка «Снежная королева» (СССР, 1966).

Джек Лондон «Белый Клык» (1906)

В конце этой приключенческой повести о полусобаке-полуволке мы попадаем в знойную, залитую солнцем Калифорнию с ее вечным летом. Но большая часть действия книги происходит во время золотой лихорадки на суровом американском севере (Джек Лондон именует его дикой, оледеневшей до самого сердца Северной глушью). Прирученному полуволчонку по кличке Белый Клык придется узнать людей и с худшей, и с лучшей стороны и не раз доказать свою силу, смекалку, любовь к жизни и преданность заслуживающим того хозяевам – «белым богам» в лице инженера Уидона Скотта, спасшего Клыка из рук мерзавца, и его семьи.

Экранизация: мультфильм «Белый Клык» (Франция, Люксембург, США, 2018).

Саша Черный «Серебряная елка» (1924)

Все ли зимние сказки мы знаем, все ли читали? Конечно же, нет. В этой истории от поэта и прозаика Серебряного века Саши Черного все начинается с восторженного рассказа вороны, побывавшей в городе, о том, как красиво и пышно празднуют люди Рождество и Новый год. Лесные жители: лиса, белка, еж, волк, воробьи – тоже решают нарядить елку и украшают ее сообща тем, что есть. Так на пушистой красавице, помимо шишек, появляются орехи, замороженные рыбки, сосульки, стеклышки и жестяные обрезки. А когда звери и птицы затевают хоровод, то нечаянно будят медведя, но и он, узнав о празднике, рад разделить его со всеми.

Экранизация: нет.

Павел Бажов «Серебряное копытце» (1938)

Услышала однажды сиротка Даренка от старика-охотника Коковани рассказ о волшебном козлике с серебряным копытцем, из-под которого при каждом ударе ножки сыплются самоцветы. Стала девочка мечтать, как увидит чудесного козлика и полюбуется сиянием и блеском сокровищ, какие он оставляет. Желание сиротки сбывается, и волшебный гость показывается ей, осыпав лесную охотничью избушку Коковани драгоценными дарами. Позднее люди находили на месте той избушки редкие, диковинные камни и вспоминали о старике и его приемной дочке Даренке. Сказ «Серебряное копытце» входит в сборник «Малахитовая шкатулка», написанный Бажовым по мотивам уральского фольклора.

Экранизация: мультфильм «Серебряное копытце» (СССР, 1977).

Аркадий Гайдар «Чук и Гек» (1939)

Главная зимняя книга детства наших бабушек и дедушек – рассказ советского писателя Аркадия Гайдара «Чук и Гек». О чем он? В предновогоднюю пору семья Серегиных в лице мамы и двух озорных и смышленых сыновей решает поехать в гости к папе-геологу. И все бы ничего, да один из мальчиков решает утаить от матери отцовскую телеграмму… Из Москвы Серегиным предстоит долгий путь вглубь тайги, полный сложностей, открытий и приключений. Без взаимопонимания и взаимовыручки на этом пути никак не обойтись, а сорванцы-братья благодаря пережитым испытаниям станут еще дружнее между собой и честнее с родителями.

Экранизация: фильм-сказка «Чук и Гек. Большое приключение» (Россия, 2022).

Клайв Льюис «Лев, колдунья и платяной шкаф» (1949)

Дети семьи Певенси – Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси – укрываются от бомбежек Лондона во время Второй мировой войны в загородном доме профессора Керка. Играя в прятки, младшая, Люси, забирается в старый гардеробный шкаф и через него попадает в сказочную страну Нарнию. Здесь всегда зима и холод и никогда не наступает Рождество, потому что правит Нарнией, захватив власть, коварная Белая колдунья. Дети решают восстановить справедливость и помочь жителям волшебной страны свергнуть злодейку. Это очень непросто, но на стороне добра с ними великий лев Аслан, создатель и хранитель Нарнии.

Экранизация: фильм-сказка «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» (США, 2005).

Туве Янссон «Волшебная зима» (1957)

Эта сказочная повесть напоминает: все муми-тролли на зиму впадают в спячку. Однако Муми-тролль неожиданно нарушает неписаную традицию и просыпается, пугаясь утопающего в сугробах и морозного Муми-дола. Знакомство с Туу-тикки и встреча с давней подругой Малышкой Мю помогают ему справиться с одиночеством и другими страхами, а также открыть для себя зиму и полюбить ее. Ведь это так здорово – кататься с горок на серебряном подносе, лепить большую снежную лошадь, а потом в тепле пить чай с клубничным вареньем из погреба Муми-мамы!

Экранизация: мультфильм «Муми-тролли и зимняя сказка» (Финляндия, Польша, 2017).

Сергей Козлов «Сказки о Ежике и Медвежонке» (1967–1985)

Трям, здравствуйте! Почитаем? Зимние сюжеты в творчестве писателя Сергея Козлова о неразлучных друзьях Ежике и Медвежонке представлены такими произведениями, как «Снег пошел», «Долгим зимним вечером», «Поросенок в колючей шубке», «Снежный цветок», «Как Ежик и Медвежонок встречали Новый год», «Зимняя сказка», «Теплым тихим утром посреди зимы», «Как Ослик шил шубу». Малыши обожают эти сказки, да и взрослым всегда интересно погрузиться в их волшебный, успокаивающий, вызывающий добрую улыбку мир.

Экранизации: мультфильмы «Как Ежик и Медвежонок встречали Новый год» (СССР, 1975), «Поросенок в колючей шубке» (СССР, 1981), «Зимняя сказка» (СССР, 1981).

Филип Пулман «Северное сияние» (1995)

Этот роман открывает собой фантастическую трилогию Пулмана «Темные начала». Его главная героиня – юная Лира Белаква, живущая в Оксфорде. Ее воспитывает дядя – лорд Азриэл, могущественный правитель и ученый. Он часто совершает экспедиции на Север, а потому за Лирой присматривают другие люди. Узнав истинное лицо своей очередной опекунши, девочка сбегает от нее при помощи цыган и отправляется на поиски дяди – туда, на загадочный Север, в компании бронированного медведя Йорека и других новообретенных друзей.

Экранизация: фэнтези-фильм «Золотой компас» (США, 2007).

Эдуард Успенский «Зима в Простоквашино» (1997)

Редкий случай, когда сначала появилась экранизация, а потом книга: Успенский написал сценарий анимационной картины из трилогии о деревне Простоквашино и ее обитателях, а 13 лет спустя переработал его в сказочную повесть. Накануне Нового года Дядя Федор и Папа спорят с Мамой, так как хотят встречать праздник в деревне, а пес Шарик и кот Матроскин постоянно ссорятся, общаясь только телеграммами. Однако приятные хлопоты объединяют и примиряют всех: пирог поставлен в печь, елка во дворе наряжена, телевизор починен, ворчливый почтальон Печкин всем доволен, песни под гитару звучат, а Мама, к всеобщей радости, смогла приехать из города.

Экранизация: мультфильм «Зима в Простоквашино» (СССР, 1984).

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» (2007)

Роман-сказка писателей-соавторов Жвалевского и Пастернак охватывает целый век: с 1912 по 2012 год. Это, во-первых, новогодняя летопись, рассказывающая, как появился в нашей стране Дед Мороз и как менялись отечественные традиции, связанные с главным праздником зимы. А во-вторых, это экскурс в историю России от царских времен до наших дней, изложенную простым и понятным детям языком. А вы бы хотели, как инженер железнодорожных путей Сергей Иванович Морозов, однажды попасть под волшебный снег и с тех пор раз в году превращаться в Деда Мороза?

Экранизация: нет.

Анастасия Строкина «Кит плывет на север» (2015)

Главный персонаж этой философской сказки – вымышленный зверек мамору, которому нужно найти где-то далеко в холодном океане свой остров (в напутствии, открывающем книгу, автор подсказывает: это остров Беринга) и стать его хранителем. Большой кит помогает мамору и становится его проводником в долгом, увлекательном, а временами и опасном путешествии в царство льда и морозов... Строкина не опирается на фольклор народов Крайнего Севера – она воссоздает его, причем так искусно, что кажется, будто узнанные читателем предания существовали много веков и укоренились в культуре алеутов. Писательница подчеркивает: у каждого острова должен быть свой мамору. Разве она не права?

Экранизация: нет.