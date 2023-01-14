Врач объяснила, почему нельзя лечить ребенка самостоятельно

Когда заболевает любимое чадо, у некоторых родителей будто что-то щёлкает в голове и они начинают обкладывать его грелками, держать над отварной картошкой, поить кипящим чаем и, что самое опасное, безудержно пичкать малыша таблетками. Однако не всё полезно, что в рот полезло, уверены медики. О том, что будет, если вот так залечить ребёнка, рассказала Лайфу врач-педиатр клинико-диагностического центра МЕДСИ в Щёлково Светлана Мартыненко.

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Основные признаки всех респираторных заболеваний — высокая температура, кашель и насморк. Вот только оценить тяжесть может только врач. И если лечить детей самостоятельно, это может быть не только бесполезно, но и даже вредно.

«Самолечение, которое не соответствует необходимой в данный момент терапии, часто усугубляет течение заболевания, откладываются сроки начала адекватной терапии, и родители, таким образом, обеспечивают больший риск осложнённого течения заболевания», — рассказала Мартыненко.

Детский иммунитет отличается от взрослого тем, что хуже сопротивляется инфекциям и они легче распространяются по организму. Потому назначить лекарства в нужной дозировке и оценить состояние юного пациента может только врач. Для этого и нужны регулярные осмотры больного, причём интервал между ними должен быть не более трёх дней.

Болеющий ребёнок должен строго выполнять лечебные назначения, а родители должны позаботиться о благоприятной для этого среде.

Впрочем, Мартыненко допустила, что бактериальные инфекции можно лечить дома самим.