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2 часа назад

Врач объяснила, почему нельзя лечить ребенка самостоятельно

Секрет Фирмы

Когда заболевает любимое чадо, у некоторых родителей будто что-то щёлкает в голове и они начинают обкладывать его грелками, держать над отварной картошкой, поить кипящим чаем и, что самое опасное, безудержно пичкать малыша таблетками. Однако не всё полезно, что в рот полезло, уверены медики. О том, что будет, если вот так залечить ребёнка, рассказала Лайфу врач-педиатр клинико-диагностического центра МЕДСИ в Щёлково Светлана Мартыненко.

Врач объяснила, почему нельзя лечить ребенка самостоятельно
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Основные признаки всех респираторных заболеваний — высокая температура, кашель и насморк. Вот только оценить тяжесть может только врач. И если лечить детей самостоятельно, это может быть не только бесполезно, но и даже вредно.

«Самолечение, которое не соответствует необходимой в данный момент терапии, часто усугубляет течение заболевания, откладываются сроки начала адекватной терапии, и родители, таким образом, обеспечивают больший риск осложнённого течения заболевания», — рассказала Мартыненко.

Детский иммунитет отличается от взрослого тем, что хуже сопротивляется инфекциям и они легче распространяются по организму. Потому назначить лекарства в нужной дозировке и оценить состояние юного пациента может только врач. Для этого и нужны регулярные осмотры больного, причём интервал между ними должен быть не более трёх дней.

Болеющий ребёнок должен строго выполнять лечебные назначения, а родители должны позаботиться о благоприятной для этого среде.

Впрочем, Мартыненко допустила, что бактериальные инфекции можно лечить дома самим.

«Рост возбудителя подавляют антибактериальные препараты, которые применяют местно, внутрь, парентерально. Симптоматическая терапия также облегчит состояние ребёнка», — заключила она.

Дети,
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