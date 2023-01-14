Как и зачем нужно развивать эмоции у детей

Детишек нужно обучать всему, даже тому, как распознать свои чувства. Дошколята часто испытывают целый ворох эмоций, причём очень сильных по накалу, однако что они обозначают и как с ними совладать, малышня ещё не понимает. По словам психолога Екатерины Сорокиной, эта ответственность ложится на плечи родителей, потому что без развитого эмоционального интеллекта жить очень сложно.

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Зачем осознавать свои эмоции? Во-первых, это помогает ребёнку понимать свои желания и цели, а ещё — справляться с негативом и радоваться позитиву. Во-вторых, без эмоционального интеллекта ребёнку дальше будет сложно развивать эмпатию и понимать мотивацию и поступки других людей, образовывать с ними романтические, дружеские, родственные и рабочие связи.

Но как же развивать этот интеллект? Самое простое — нужно всегда задавать наводящие вопросы, чтобы связать причину и следствие. «Ты злишься, что я не дала тебе конфету?», «Ты расстроился, потому что мы не остались на детской площадке?» и так далее. Можно рисовать различные эмоции и корчить рожицы перед зеркалом.

Когда ребёнок становится постарше, то в ход идут другие приёмы. Любой развлекательный процесс можно превратить в образовательный. Обращайте внимание ребёнка на эмоции и поступки героев мультиков, книг и так далее. Почему они так поступили, что они чувствовали в этот момент. Как пример подойдут даже одноклассники или друзья со двора.