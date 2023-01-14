Как и зачем нужно развивать эмоции у детей

Детишек нужно обучать всему, даже тому, как распознать свои чувства. Дошколята часто испытывают целый ворох эмоций, причём очень сильных по накалу, однако что они обозначают и как с ними совладать, малышня ещё не понимает. По словам психолога Екатерины Сорокиной, эта ответственность ложится на плечи родителей, потому что без развитого эмоционального интеллекта жить очень сложно.
Зачем осознавать свои эмоции? Во-первых, это помогает ребёнку понимать свои желания и цели, а ещё — справляться с негативом и радоваться позитиву. Во-вторых, без эмоционального интеллекта ребёнку дальше будет сложно развивать эмпатию и понимать мотивацию и поступки других людей, образовывать с ними романтические, дружеские, родственные и рабочие связи.
Но как же развивать этот интеллект? Самое простое — нужно всегда задавать наводящие вопросы, чтобы связать причину и следствие. «Ты злишься, что я не дала тебе конфету?», «Ты расстроился, потому что мы не остались на детской площадке?» и так далее. Можно рисовать различные эмоции и корчить рожицы перед зеркалом.
Когда ребёнок становится постарше, то в ход идут другие приёмы. Любой развлекательный процесс можно превратить в образовательный. Обращайте внимание ребёнка на эмоции и поступки героев мультиков, книг и так далее. Почему они так поступили, что они чувствовали в этот момент. Как пример подойдут даже одноклассники или друзья со двора.
А вот если что бы родители не делали, ребёнок не показывает эмоции — улыбается редко или вообще никогда, не может построить общение со сверстниками или взрослыми, то это повод обратиться к специалисту, потому что что-то идёт не так.