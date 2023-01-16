Школьники в РФ начали списывать домашнее задание у нейросети

Нейронная сеть ChatGPT появилась в публичном доступе не так давно — в конце 2022 года. Но достаточно быстро она завоевала популярность среди российских школьников.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По словам родителей некоторых учеников, система вполне эффективно помогает их детям в решении задач по математике, физике, химии, биологии и прочим наукам. Также школьники научились использовать нейросеть при написании сочинений.

Несмотря на то, что у инструмента есть ряд проблем с гуманитарными науками, она всё ещё отлично подходит в качестве справочного пособия.