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2 часа назад

Школьники в РФ начали списывать домашнее задание у нейросети

Ferra.ruиещё 1

Нейронная сеть ChatGPT появилась в публичном доступе не так давно — в конце 2022 года. Но достаточно быстро она завоевала популярность среди российских школьников.

Школьники в РФ начали списывать домашнее задание у нейросети
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам родителей некоторых учеников, система вполне эффективно помогает их детям в решении задач по математике, физике, химии, биологии и прочим наукам. Также школьники научились использовать нейросеть при написании сочинений.

Несмотря на то, что у инструмента есть ряд проблем с гуманитарными науками, она всё ещё отлично подходит в качестве справочного пособия.

Эксперты уже бьют тревогу, называя использование нейронных сетей чем-то, что напоминает списывание у одноклассников. В то же время они напоминают, что та же ChatGPT может допускать ошибки, поэтому на неё не следует полностью полагаться.

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