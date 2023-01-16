Минздрав объяснил, в каких случаях ребенку с ОРВИ нужен врач

Нередко родители отказываются от визита к врачу, когда у ребенка наблюдаются симптомы острого респираторного вирусного заболевания. Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что в некоторых случаях ОРВИ обойтись без квалифицированной помощи врача невозможно.

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Так, по словам специалиста, если температура тела у младенца до трех месяцев поднялась до 38 градусов, необходим осмотр медика. Если у ребенка температура тела поднялась ближе к 40 градусам, нужно вызвать «скорую» вне зависимости от возраста.

Также необходим осмотр педиатра, если температура 39 градусов держится больше суток и не сбивается жаропонижающими препаратами. При этом если ребенок пьет мало воды, у него может начаться обезвоживание, что также требует участия врачей.