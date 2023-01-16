Крещенские купания противопоказаны детям до трех лет

«Купание детей в проруби - очень опасная процедура. Детский организм еще не сформировал систему терморегуляции. Резкий перепад температур и стресс могут вызвать сбой в дыхании и остановку сердца. Детей до трех лет вообще не стоит окунать в холодную воду, максимум - можно обтереть. При этом ребенок должен быть абсолютно здоров и хорошо знаком с закаливанием - например, с контрастным душем», - сказала Одинаева.