Крещенские купания противопоказаны детям до трех лет

Детям до трех лет не стоит окунаться в прорубь на Крещение, в целом несовершеннолетним можно участвовать в этой процедуре только после разрешения врача. Об этом журналистам сообщила главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Подмосковья Нисо Одинаева.
«Купание детей в проруби - очень опасная процедура. Детский организм еще не сформировал систему терморегуляции. Резкий перепад температур и стресс могут вызвать сбой в дыхании и остановку сердца. Детей до трех лет вообще не стоит окунать в холодную воду, максимум - можно обтереть. При этом ребенок должен быть абсолютно здоров и хорошо знаком с закаливанием - например, с контрастным душем», - сказала Одинаева.
По ее словам, закаленного ребенка можно окунуть в прорубь на считанные секунды. При этом родители должны заранее получить разрешение врача-педиатра и убедиться, что ребенок абсолютно здоров.
«Совет взрослым - трезво оцените свои силы: сможете ли вы прийти на помощь ребенку, выдержите ли сами окунание в прорубь. Тщательно подбирайте места купания. В водоеме должны быть чистая вода и оборудованная прорубь. Рядом должны быть теплые помещения и специалисты, готовые оказать медицинскую помощь при необходимости», - добавила Одинаева.
Врач также напомнила, что место для купания необходимо подготовить заранее: постелить у проруби одеяло, а не тонкое полотенце, быстро раздеть ребенка и обтереть крещенской водой.
«После процедуры - растереть сухим полотенцем, быстро одеть и обуть в заранее подготовленные теплую одежду и обувь. Важно, чтобы после купания ребенок ждал родителей не на морозе, а в теплом помещении. Купаться следует на голодный желудок, а сразу после - выпить теплый сладкий чай или компот. Купание ребенка - это ответственная процедура, которую в состоянии безопасно выполнить не менее двух подготовленных взрослых», - подытожила специалист.