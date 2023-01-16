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2 часа назад

Важно расставлять границы. Родителям объяснили, как отучить детей воровать

Секрет Фирмы

Сталкиваться с детским воровством приходилось многим родителям. Малышу часто и не понять, почему конфету из общей вазы взять можно, а деньги с полки нет. Бывают и ситуации, когда ребёнок действует осознанно, допустим, из неких протестных соображений. В любом случае всё это нужно энергично купировать, при этом не скатываясь в агрессию и помня, что сила действия равна силе противодействия. О том, как действовать, рассказала психолог Инна Макарова.

Родителям объяснили, как отучить детей воровать
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По её словам, когда речь идёт о маленьких детях, важно объяснить и установить границы. Что можно, а чего точно нельзя. Будет такое понимание — меньше окажется и вероятность возникновения инцидентов с «пропавшими» денежными знаками.

С ребёнком нужно оговорить, о чём можно просить, а когда стоит принимать самостоятельные решения, когда и с кем советоваться. Конечно, важен и собственный пример адекватного поведения, который показывают родители.

«Бесполезно говорить о том, что воровать плохо, а при этом за ужином рассказывать, сколько удалось вынести с работы или как ловко получилось пронести что-то мимо кассы в магазине», — подметила специалист.

А вот подростки, конечно, знают, что такое воровство. С ними, разумеется, тоже важно говорить о своём и чужом, но сочетаться это должно с адекватным размером карманных денег, который должен понемногу расти, как и ответственность, которая неизбежно увеличивается для ребят, шаг за шагом приближающихся к взрослой жизни.

Дети,Инна Макарова,
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