NYP: 31-летний донор спермы отказался от секса, чтобы улучшить качество биоматериала

Американец Кайл Горди, являясь донором спермы, стал биологическим отцом 57 детей. О проблемах, с которыми он столкнулся в своей деятельности, мужчина рассказал изданию New York Post. В первый раз Горди стал донором в 2014 году. Он рассказывает, что для того, чтобы его сперма стала "идеальной", он отказался от секса и мастурбации для удовольствия. "Воздержание позволяет увеличить количество сперматозоидов и повышает шансы на беременность", - поясняет мужчина. Также он говорит, что избегает контактов с женщинами, так как боится подхватить инфекции, которые негативно скажутся на качестве его сперматозоидов. Горди поясняет, что на его плечах лежит большая ответственность, поэтому он не собирается рисковать. По словам донора, за последний месяц родились четыре его биологических ребенка, а в скором времени на свет появятся еще 14. Мужчина признается, что с некоторыми из матерей поддерживает связь. По его словам, со временем он стал требовательнее подбирать кандидаток, узнает об их работе, психическом здоровье и подходу к воспитанию детей. При этом Горди признается, что романтические знакомства для него заканчиваются неудачей, девушки сразу прекращают общение, когда узнают, сколько у него детей. Говоря о своей работе, мужчина признался, что качество спермы зависит от хорошего сна и отсутствия стрессов. Из этих убеждений он спит около десяти часов в день. Ранее исследователи из Университета Хубэй в Китае установили, что мужчины, которые пьют чай, имеют более высокие показатели концентрации и количества сперматозоидов.