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2 часа назад

В Малом театре представили премьеру спектакля «Собачье сердце»

Москва меняется

12+

На сцене Малого театра идет пьеса «Собачье сердце» по роману Булгакова в инсценировке Алексея Дубровского. Премьера спектакля состоялась в декабре. Постановка приурочена к 80-летию народного артиста России Василия Ивановича Бочкарёва — он играет в спектакле профессора Преображенского.

«Собачье сердце» всегда остается актуальным в момент смены эпох, а восприятие 20-х годов прошлого века сегодня тоже отличается от перестроечного времени. Создатели спектакля постарались уйти от трактовки романа, привычной по фильму Бортко. Фигура демиурга — профессора Преображенского неоднозначна и сочетает положительные и отрицательные черты. Кроме него, в действии появляются и профессор Персиков из «Роковых яиц», и другие экспериментаторы с живой материей.

Шарик здесь скорее не антагонист интеллигентов Преображенского и Борменталя, а жертва нецелесообразного эксперимента. Режиссер акцентирует внимание на словах профессора в романе Булгакова: «Зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно?»

Декорация к спектаклю вдохновлена проектом гигантской башни III Интернационала авангардиста Владимира Татлина. В ролях: Игорь Петренко, Владимир Тяптушкин, Владимир Носик, Михаил Мартьянов, Александр Ермаков, Людмила Щербинина, Алёна Охлупина, Виктор Низовой и другие.

Продолжительность спектакля — 2 часа 30 минут, один антракт. Ближайшие спектакли 20 и 25 января, 4 и 19 февраля.

Билеты можно купить на сайте театра. Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».

Обложка: Государственный академический малый театр

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