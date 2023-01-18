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1 час назад

Врач рассказала о правильном уходе за кожей ребенка зимой

Вечерняя Москва

Долгие прогулки ребенка зимой могут привести к переохлаждению, обморожению, пересушиванию, шелушению кожи и губ. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Наталья Баконина.

Врач рассказала о правильном уходе за кожей ребенка зимой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Чтобы избежать проблем с кожей, врач советует наносить на детскую кожу защитный крем, в составе которого есть пантенол или ланолин. Делать это необходимо за полчаса до выхода на улицу. За это время крем успеет впитаться, а лишняя влага испарится. При этом среди его компонентов не должно быть красителей, консервантов, отдушек, спирта.

Для зимних прогулок предпочтителен жирный питательный крем плотной консистенции. Баконина добавила, что для повседневного ухода подойдут увлажняющие кремы, передает Life.ru.

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