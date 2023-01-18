Врач рассказала о правильном уходе за кожей ребенка зимой

Чтобы избежать проблем с кожей, врач советует наносить на детскую кожу защитный крем, в составе которого есть пантенол или ланолин. Делать это необходимо за полчаса до выхода на улицу. За это время крем успеет впитаться, а лишняя влага испарится. При этом среди его компонентов не должно быть красителей, консервантов, отдушек, спирта.