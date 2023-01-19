Названы самые редкие в 2022 году имена новорожденных в Подмосковье

Самые редкие имена, которые родители из Подмосковья выбирали для новорожденных детей в 2022 году, назвали в пресс-службе Главного управления ЗАГС Московской области.

Фото: Мослента Мослента

Среди необычных мужских имен оказались Емельян, Кирьян, Корней, Митрофан и Никифор. Девочек реже всего называли именами Агафья, Ефросиния, Жанна, Инна и Степанида.

При этом популярными именами мальчиков остаются Александр, Михаил, Артем, Максим и Матвей. В топ-5 востребованных женских имен вошли София, Анна, Мария, Виктория. Имя Алиса, которое входило в пятерку лидеров в 2021 году, заменила Ева.