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17 часов назад

Названы самые редкие в 2022 году имена новорожденных в Подмосковье

Мослента

Самые редкие имена, которые родители из Подмосковья выбирали для новорожденных детей в 2022 году, назвали в пресс-службе Главного управления ЗАГС Московской области.

Названы самые редкие в 2022 году имена новорожденных в Подмосковье
Фото: МослентаМослента

Среди необычных мужских имен оказались Емельян, Кирьян, Корней, Митрофан и Никифор. Девочек реже всего называли именами Агафья, Ефросиния, Жанна, Инна и Степанида.

При этом популярными именами мальчиков остаются Александр, Михаил, Артем, Максим и Матвей. В топ-5 востребованных женских имен вошли София, Анна, Мария, Виктория. Имя Алиса, которое входило в пятерку лидеров в 2021 году, заменила Ева.

Ранее Екатерина Гордон раскрыла необычное имя новорожденного сына. Она поделилась репостом записи своего брата, который поздравил родственницу с пополнением в семье.

Дети,Екатерина Гордон,
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