Педиатр рассказала, почему ребенок может долго болеть

Ни один любящий родитель не хочет видеть своего ребёнка болеющим и делает всё, чтобы чадо побыстрее встало на ноги. Но бывает так, что вроде бы лечение идёт по плану, а результат не очень быстро достигается. А причины могут крыться в обстановке в доме, где живёт ребёнок. Врач-педиатр клинико-диагностического центра «Медси в Щёлкове», врач высшей квалификационной категории Светлана Мартыненко предупредила, что в квартире нужно создать адекватный микроклимат, а иначе слишком сухой воздух будет мешать бороться с заболеванием.

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По словам специалиста, дети, особенно до трёх лет, очень плохо регулируют свою собственную температуру. То есть малыш довольно легко нагревается от окружающей среды, но вместе с тем просто не может согреться сам в охлаждённом помещении. Поэтому ему нужно помогать.

«При лихорадке у ребёнка важно дома соблюдать оптимальную температуру — 20–22 градуса. Нормализация температуры окружающей ребёнка среды — это первый этап оказания помощи при гипертермии. И уже затем лекарственная терапия», — отметила Мартыненко.

При респираторной инфекции обычно поражаются слизистые дыхательных путей, где и происходит первый контакт возбудителей заболевания с организмом ребёнка и включается первичный иммунный ответ. Чтобы помочь ему, нужно создать все условия, в числе которых — и влажность воздуха в помещении. Сухой воздух может затруднить выведение слизи, что и затягивает процесс лечения.