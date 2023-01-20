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1 час назад

Педиатр рассказала, какое количество сладкого не навредит детям

Вечерняя Москваиещё 1

Врач-педиатр, врач-неонатолог Елена Игринева рассказала, сколько сладкого можно съесть ребенку.

Педиатр рассказала, какое количество сладкого не навредит детям
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует исключить сахар из питания детей в возрасте до двух лет.

Трехлетнему малышу допустимо съесть до 15 граммов сахарозы. В возрасте четырех–шести лет — до 20 граммов. В пересчете на продукты — это две шоколадные конфеты или один творожный глазированный сырок в день.

Как пояснила эксперта, в среднем ребенок дошкольного возраста в течение одного дня может съесть без вреда для здоровья что-то одно на выбор: две конфеты, одну вафлю, два кусочка мармелада, порцию зефира или пастилы.

Если ребенок переел сладкого, у него могут возникнуть тошнота, рвота, аллергические реакции. Тогда потребуется симптоматическое лечение, передает aif.ru.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что горький шоколад, особенно с перцем, придает бодрость в течение дня, передает издание argumenti.ru.

Заведующая гастроэнтерологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова Мария Колесникова объяснила, чем полезен и вреден горький шоколад.

Дети,Мария Колесникова,Елена Соломатина,ВОЗ,
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