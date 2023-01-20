Родителей предупредили, чем опасны капли от насморка для детей

Детские капли от насморка многие родители считают действенным способом победить заложенность носа у своих чад. Вместе с тем это лекарство может грозить ребёнку медикаментозным ринитом и интоксикацией. Врач-педиатр, эксперт телеканала «Мама» Виктория Горлова объяснила, что несмотря на то, что такие препараты и правда способны временно облегчить носовое дыхание ребёнка, использовать их следует лишь в тех ситуациях, когда насморк совсем мешает жить.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Горлова рассказала, что в ряде стран капли от насморка не рекомендованы детям до шести лет, потому что риск от побочных явлений гораздо выше ожидаемого положительного эффекта. В России же, по словам педиатра, подобных ограничений нет, но большинство врачей стараются минимизировать их назначение.

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«Риск действительно есть: при длительном бесконтрольном применении сосудосуживающие препараты не только вызывают привыкание (так называемый медикаментозный ринит, когда человек испытывает постоянную заложенность носа, которую облегчают лишь капли), но и могут привести (в особенности у детей) к передозировке и интоксикации вплоть до летального исхода, что связано с попаданием препарата через слизистую носа и рта в кровоток, и системному действию на весь организм», — рассказала Горлова.

При выборе капель врач порекомендовала внимательно смотреть на дозировку, потому что сосудосуживающие препараты для взрослых не только не подойдут ребёнку, но и способны нанести серьёзный урон его здоровью. Горлова посоветовала выбирать такие пипетки или спреи, с помощью которых можно отмерить количество лекарства и не пользоваться препаратами, при которых в нос бесконтрольно попадает целая струя.

«Также необходимо помнить, что данные препараты можно применять лишь ограниченное количество дней – не более трех. И соблюдать кратность приёма — раз в восемь часов, то есть не чаще трёх раз за сутки», — посоветовала педиатр.

Горлова подчеркнула, что подобные лекарства назначаются не курсом, а именно по необходимости, так как чем реже их использовать — тем лучше.