Что делать, если ребенок не вылезает из гаджетов

Просмотр часами детьми бессмысленных видео связан с их особенностями развития, рассказала АИФ профессор кафедры возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Наталья Авдеева.

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Детям младшего подросткового возраста интересно наблюдать за другими людьми. Так они формируют представление о себе, сравнивая себя с теми, кто на экране. Эта наблюдательность всегда была свойственна людям, просто с гаджетами она стала доступнее, пояснила эксперт.

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Подросткам также важна эмоциональная составляющая. При просмотре, как другие играют в компьютерные игры, дети испытывают те же эмоции, что и болельщики спортивных матчей при просмотре их по телевизору. По словам специалиста, это сродни тренировке, только развиваются не мышцы, а навыки эмоционального контакта и взаимопонимания. Все это дарит им опыт эмоционального сопереживания.

Если ребенка невозможно оторвать от таких видео, стоит обратить внимание на его эмоциональное состояние. Возможно, ему не хватает реального контакта в семье или живого общения со сверстниками в жизни. Чтобы это восполнить, можно вместе походить на какие-то спортивные или культурные мероприятия, почитать вместе книгу или пообщаться за ужином. Важно при этом рассказать о каких-то своих эмоциональных переживаниях.

Запрещать в данной ситуации использование гаджетов нельзя. Не стоит упрекать ребенка, говоря, что он смотрит глупости. Лучше просто поинтересоваться, что там на видео, чем оно нравится и почему он это смотрит. В зависимости от содержания можно или одобрить, или объяснить негативные последствия.

В любом случае, считает эксперт, не надо отвергать то, что смотрит ребенок, и насильно закрывать канал коммуникации. Стереотипные запреты тут не подойдут. Важно проявить творческий подход к проблеме.

«Ко всему, что делает ребенок, взрослый должен присматриваться, прислушиваться и делать из этого какую-то развивающую ситуацию. Чтобы ребенок не зависал над однообразными видео, а получал импульс к развитию, размышлению, оценке, пониманию себя, выходу на признанные культурные образцы», – посоветовала Наталья Авдеева.