Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

JAMA Network Open: раннее возвращение в школу помогает детям оправиться после сотрясения мозга

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Детской национальной больницы США выяснили, что раннее возвращение детей в школу после сотрясения мозга может способстввать быстрому выздоровлению. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Возвращение в школу помогает детям оправиться после сотрясения мозга
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Нейропсихологи проанализировали данные более чем 1600 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Обычно дети пропускали от 2 до 5 дней, при этом дети старшего возраста, как правило, пропускали больше занятий. Ученые обнаружили, что раннее возвращение в школу было связано с меньшим числом симптомов через 14 дней после травмы.

Ученые предполагают, что терапевтический эффект раннего возврата к занятиям может быть связан с социализацией или избежанием пагубных последствий изоляции, снижением стресса из-за пропуска школы, возвращением к нормальному графику сна и раннему возвращению к легкой и умеренной физической активности, что согласуется с результатами более ранних исследований.

В будущем авторы работы планируют определить наилучшее время для возвращения учащегося в школу после сотрясения мозга различной степени тяжести.

Дети,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители