Возвращение в школу помогает детям оправиться после сотрясения мозга

Ученые из Детской национальной больницы США выяснили, что раннее возвращение детей в школу после сотрясения мозга может способстввать быстрому выздоровлению. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

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Нейропсихологи проанализировали данные более чем 1600 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Обычно дети пропускали от 2 до 5 дней, при этом дети старшего возраста, как правило, пропускали больше занятий. Ученые обнаружили, что раннее возвращение в школу было связано с меньшим числом симптомов через 14 дней после травмы.

Ученые предполагают, что терапевтический эффект раннего возврата к занятиям может быть связан с социализацией или избежанием пагубных последствий изоляции, снижением стресса из-за пропуска школы, возвращением к нормальному графику сна и раннему возвращению к легкой и умеренной физической активности, что согласуется с результатами более ранних исследований.