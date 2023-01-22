Выяснилось, какие проблемы со здоровьем ждут подростков из-за вейпов

Многие уже говорили о вреде вейпов, в России их даже могут запретить в ближайшее время. Вот и лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев решил внести свою лепту и рассказать, в чём именно заключается опасность электронных сигарет для подростков. По его словам, если у курильщиков вейпов есть предрасположенность к тонзиллитам или фарингитам, то он обязательно разовьётся.

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«Стекание слизи по носоглотке — тоже, увы, частая история для вейпокурильщиков. И ларингит, который будет иметь уже не подострую, а хроническую стадию. То есть дети, можно сказать, с подросткового возраста имеют воспалительное заболевание гортани, потом это опускается на уровень трахеи, бронхов, лёгких», — предупредил специалист.

Кроме этого, у подростков может развиться хроническая обструктивная болезнь лёгких или предрасположенность к частым пневмониям.

Если же у ребёнка в детстве были проблемы с аденоидами, то они из-за вейпов могут развиться в аденоидит. Это происходит из-за того, что курение пересушивает слизистую и вызывает воспаление.