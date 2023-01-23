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3 часа назад

Педиатр рассказала, как правильно закаливать детей

Москва24иещё 1

Некоторые методы закаливания можно практиковать прямо после роддома, однако при определенных заболеваниях делать это запрещено. Об этом Москве 24 рассказала врач-педиатр Марина Мягкова.

Педиатр рассказала, как правильно закаливать детей
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, начинать закаливание можно в любое время года. При этом важно начинать с комфортных условий, после чего смотреть по самочувствию. Агрессивные и резкие методы воздействия противопоказаны, подчеркнула Мягкова.

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Закаливание нельзя проводить, если есть температура или ребенок недавно перенес инфекционное заболевание. Кроме этого, отложить процедуру на время необходимо после прививки или в период активного прорезывания зубов.

Одним из простых методов закаливания Мягкова назвала прогулки. Однако в холодную погоду важно позаботиться, чтобы ребенок не вспотел, иначе высок риск простыть.

Дома полезно закаливать детей с помощью воздушных ванн, начать можно сразу после выписки из роддома. Для этого ребенка после купания надо обтереть и на пару минут оставить голышом. При этом в помещении достаточно температуры в 19–22 градуса, объяснила специалист.

Кроме того, можно плавно снижать температуру воды при купании и постепенно приучать к контрастному душу. Однако Мягкова предупредила, что у второго метода могут быть противопоказания. Например, болезни почек и мочевого пузыря.

Практически всем детям подойдут влажные обтирания, отметила эксперт. Вначале достаточно буквально двух-трех минут. Процедуру желательно повторять ежедневно, снижая по мере привыкания градус воды. В конце каждый раз хорошенько обтирайте ребенка сухим полотенцем, напомнила врач.

По ее словам, закаливать можно не только внешние органы, но и внутренние.

"Детей, особенно которые часто болеют, нужно приучить каждый день после улицы и на ночь полоскать горло водой. Достаточно два-три раза, но регулярно. Начинать надо с воды комнатной температуры и постепенно снижать температуру. Это поможет не только натренировать миндалины, но и смыть все, что накопилось на них за день"

Еще один способ натренировать горло – постепенно приучаться пить холодную воду и есть молочные продукты прямо из холодильника. Однако нужно быть крайне осторожным, если у ребенка часто бывают простуды и ангины.

По мнению эксперта, процесс должен проходить в игровой форме и нужно следить, чтобы ребенок не испытывал дискомфорт. Если есть хронические заболевания, особенно сердца и почек, надо проконсультироваться с врачом.

Дети,Марина Мягкова,
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