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2 часа назад

Психолог рассказала, как отучить ребенка грубить родителям

Москва24

Подростки грубят родителям, когда чувствуют, что с ними несправедливо обращаются и предъявляют слишком высокие требования, сообщила News.ru детский психолог Наталья Наумова.

Психолог рассказала, как отучить ребенка грубить родителям
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, когда дети маленькие, они спокойно относятся к авторитарному поведению родителей, и хотя могут обижаться и злиться, все равно выполняют их требования. При этом в подростковом возрасте все меняется – дети уже начинают требовать справедливости и хорошего к себе отношения.

Наумова предупредила, что ребенок начнет грубить, если родители не учитывали его мнение, воспитывали путем давления и сами позволяли грубости по отношении друг к другу или ребенку. То же самое может произойти, если родители уделяли ребенку мало времени или же наоборот – гиперопекали его.

Специалист объяснила, что для подростков проявление грубости – это путь к свободе и возможность показать, что они взрослые, смелые, решительные и ничего не боятся. Взрослым следует поговорить с ребенком и узнать о причинах грубости. Не следует драться и ругаться с детьми, нужно научиться дружить и сотрудничать.

Психолог призвала родителей и подростков доверять друг другу, а маму с папой – советоваться и договариваться с ребенком.

Дети,Наталья Наумова,
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