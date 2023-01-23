Психолог рассказала, как отучить ребенка грубить родителям

Подростки грубят родителям, когда чувствуют, что с ними несправедливо обращаются и предъявляют слишком высокие требования, сообщила News.ru детский психолог Наталья Наумова.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

По ее словам, когда дети маленькие, они спокойно относятся к авторитарному поведению родителей, и хотя могут обижаться и злиться, все равно выполняют их требования. При этом в подростковом возрасте все меняется – дети уже начинают требовать справедливости и хорошего к себе отношения.

Наумова предупредила, что ребенок начнет грубить, если родители не учитывали его мнение, воспитывали путем давления и сами позволяли грубости по отношении друг к другу или ребенку. То же самое может произойти, если родители уделяли ребенку мало времени или же наоборот – гиперопекали его.

Специалист объяснила, что для подростков проявление грубости – это путь к свободе и возможность показать, что они взрослые, смелые, решительные и ничего не боятся. Взрослым следует поговорить с ребенком и узнать о причинах грубости. Не следует драться и ругаться с детьми, нужно научиться дружить и сотрудничать.