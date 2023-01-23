Как вернуть дневной сон в режим дошкольника

Примерно с года-полутора, кто-то раньше, кто-то позже, дети спят днем всего один раз. Наконец-то устанавливается предсказуемый, удобный режим. Но надолго ли? Почему дети вдруг отказываются от дневного сна, нужен ли он и как его вернуть, разбираемся с Еленой Мурадовой, руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, основателем русскоязычной школы мягких методик обучения самостоятельному засыпанию и онлайн-школы BabySleep .

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Почему ребенок перестает спать днем

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В возрасте около двух лет у многих детей начинается период «ложного отказа» от дневного сна: они сопротивляются укладыванию, играют, болтают, пытаются убежать. В этот период ребенок активно осваивает речь, стремится к самостоятельности и с большим удовольствием проверяет действие волшебного слова «нет».

Возможность отказаться так увлекает ребенка, что он отказывается буквально от всего, даже от того, что обычно ему нравится. А уж прервать игру и ложиться в кровать он тем более не хочет. Если родители раз от раза соглашаются на эту игру, часто дневной сон исчезает совсем. Но спать или не спать днем — это прежде всего вопрос готовности ребенка. Если преждевременно отказаться от сна днем, когда малыш еще «не созрел» для этого, то через пару недель у ребенка накапливается усталость и недосып, и ситуация со сном резко ухудшится.

Нужен ли дневной сон

Ученые из Университета Колорадо подтверждают , что дети 2,5–3 лет, которых не укладывали спать днем, более тревожны, менее радостны, любознательны и самостоятельны в решении задач. Дневной сон позволяет ребенку восстанавливаться физически, накапливать энергию. В это время мозг «обрабатывает» и систематизирует информацию, полученную раньше. Кроме того, дневной сон снижает уровень гормонов стресса, которые помогают быть энергичными, но мешают засыпанию на ночь.Бывает, конечно, что двухлетка без дневного сна буквально «падает от усталости» вечером и быстро засыпает. И это может быть удобнее для родителей, чем справляться с сопротивлением укладыванию на дневной сон, а потом «осилить» и вечернее позднее укладывание. Но тут крайне важно наблюдать за состоянием нервной системы ребенка — выдержать весь день без дневного сна или отдыха большинство двухлеток просто не готовы. Возникают капризы и истерики на ровном месте, усиливаются протесты.

Как вернуть дневной сон

Ребенок быстро растет и многое уже может сам, но он все еще нуждается в заботе и поддержке родителей, зависит от них. Он может решить, в носках какого цвета пойдет гулять и в какую игру играть, но полностью полагаться на мнение такого маленького человека еще рано. Наравне с заботой о здоровье, питании, развитии ребенка, качественный сон — это тоже зона ответственности взрослых.

Следите за его настроением в течение дня. Возможно, нужны перемены в режиме. Попробуйте будить его утром немного раньше: долгое укладывание днем часто бывает из-за того, что ребенок поздно проснулся и недостаточно устал к обеду. Проводите первую половину дня активно, гуляйте. Но последний час до сна будьте дома, в спокойной обстановке. Дайте ребенку свободу выбора там, где это возможно. Получив удовольствие от собственных решений, он с большей готовностью иногда согласится на ваши условия. То, как долго длятся протесты, во многом зависит от реакции родителей на них. 4. Транслируйте спокойствие и уверенность, будьте последовательны и не изменяйте правилам. Важно, как ребенок проводит время перед укладыванием. Резко переключиться с шумных игр на сон трудно даже взрослым. Перед укладыванием нужно провести подготовку, замедлиться: послушать сказку, уложить спать игрушки, разглядывать книгу с картинками, «рисовать» друг другу на спине. Успокоившись, «размякнув» ребенок легче погрузится в сон. Договаривайтесь. Например, можно включать таймер на время, когда нужно будет закончить игру и идти обедать, а потом в кровать. Можно говорить от имени любимой игрушки, зазывая его в спальню. Как действовать, если ребенок перестал спать днем:

Если ребенок ходит в детский сад

Детский сад предполагает ранний подъем. Чтобы восполнить силы и полностью восстановиться за ночь, засыпать младшему дошкольнику нужно чаще всего не позже 21–22 часа. А если ребенок уже не спит днем, то еще на 1–1,5 часа раньше. Рассчитать примерное время для укладывания вам поможет таблица норм сна и бодрствования по возрасту ребенка .А если ребенок спит утром долго? Дневной сон в детском саду обычно с 13 до 15 часов. Если ребенок просыпается в 8:30, то через 4,5 часа заснуть ему будет трудно. Пробуйте поднимать его утром раньше.

Дети могут отказываться спать из-за непривычной обстановки. В процессе адаптации к детскому саду не торопитесь оставлять дошкольника на сон. А когда он начнет спать в садике, можно поначалу брать с собой в кровать любимую игрушку.

Если ребенок все-таки не спит днем

На протяжении всего дня у него хорошее настроение.

Вечером он ложится спать без капризов, быстро засыпает, спокойно спит всю ночь и просыпается утром в хорошем настроении.

Очень долго не может уснуть днем или не укладывается вообще ни при каких условиях.

После дневного сна с трудом засыпает вечером. Возможно, он и правда «перерос» дневной сон. Обычно это происходит после 3 лет, к возрасту 5 лет уже многие дети готовы обходиться без сна днем. Проверьте, достаточно ли ребенку только ночного отдыха:

Если ребенок не спит днем, важно, чтобы всю свою суточную норму сна он получал ночью. Например, для трехлетки это около 12 часов. Отсчитайте это время от обычного утреннего пробуждения, чтобы примерно понять, во сколько ему нужно засыпать вечером для полного восстановления к утру. Допустим, ребенок встает в 8 утра и не спит днем, значит к 20:00 он уже должен спать. Только так он сможет получить суточную норму сна, необходимую для восстановления всех систем организма, роста и развития.

Более того, именно ранее укладывание помогает не накопить усталость, когда ребенок только начинает отказываться от дневного сна.

Днем в обычное для сна время устраивайте ребенку «тихий час» — период тишины и спокойного отдыха. Это поможет ему сохранить силы до вечернего укладывания. А возможно, иногда успокоившийся расслабленный малыш все-таки уснет, если устанет сильнее обычного.