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1 час назад

Психоаналитик рассказал, почему подростка может бесить собственная мать

Секрет Фирмы

Сложные отношения в семье — повод расстроиться. Каково приходится матери, которая потратила кучу усилий, чтобы вырастить ребёнка, а потом стала получать от него только гнев и раздражение? Такое происходит очень часто, когда ребёнок достигает подросткового возраста. Психоаналитик Юрий Грязев рассказал, что может скрываться за таким поведением.

Почему подростка может бесить собственная мать
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Психоаналитик напомнил, что любовь — это сложное чувство, которое может содержать в себе и обожание, и ненависть.

Если взрослого ребёнка раздражает его мать, это может говорить о том, что она ведёт себя неправильно. Такая мама может быть чересчур подавляющей. Но это не единственная причина, по которой чадо может испытывать злость.

Другая причина — слишком тесная связь между матерью и ребенком. Из-за этой связи в семье может возникнуть высокое напряжение. Возможно также, что подросток психологически не смог пока отделиться от матери. Он, с одной стороны, всё ещё ребёнок, который опирается на мать «детской частью», но его «взрослая часть» протестует против этого. Отсюда и раздражение.

Ещё отрицательные эмоции могут появляться из-за размытия границ между матерью и ребёнком. «Это когда не до конца выстраивается понимание об отдельности обоих друг от друга и где чьё место», — рассказал психоаналитик. Он добавил, что в таких отношениях самым сложным аспектом может быть комплекс слияния, когда мать или ребёнок либо оба испытывают одновременно противоположные чувства из разряда «проваливай отсюда — ой нет, не уходи».

Проблему, конечно же, можно решить. Для этого подростку нужно задать себе вопрос: «Насколько я являюсь субъектом по отношению к матери и к себе? Позволяла ли мне мама быть отдельным, самостоятельным, даже если я в каких-то моментах не устраивал(а) её?». Ответ на него прояснит ситуацию.

В погоне за желанием привить детям правильный взгляд на мир родители иногда делают неожиданные вещи. Например, предлагают школьникам деньги за хорошие оценки.

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