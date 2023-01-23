Прогулки на свежем воздухе способны снизить отрицательный эффект от гаджетов

Большое количество времени, проведенное детьми в возрасте до 2 лет в гаджетах, ухудшает их навыки общения.

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Японские ученые смогли доказать, что если ребенок много времени проводит в гаджетах, то у него могут ухудшиться навыки общения и социализации, передает JAMA Pediatrics.

В ходе исследования ученые наблюдали за 885 детьми в возрасте до 4 лет, изучая взаимосвязь между количеством экранного времени, количеством игр на свежем воздухе и результатами развития их нервной системы.