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1 час назад

Прогулки на свежем воздухе способны снизить отрицательный эффект от гаджетов

Волгоградская правдаиещё 1

Большое количество времени, проведенное детьми в возрасте до 2 лет в гаджетах, ухудшает их навыки общения.

Прогулки на свежем воздухе способны снизить отрицательный эффект от гаджетов
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Японские ученые смогли доказать, что если ребенок много времени проводит в гаджетах, то у него могут ухудшиться навыки общения и социализации, передает JAMA Pediatrics.

В ходе исследования ученые наблюдали за 885 детьми в возрасте до 4 лет, изучая взаимосвязь между количеством экранного времени, количеством игр на свежем воздухе и результатами развития их нервной системы.

Выяснилось, что игры на свежем воздухе значительно повлияли на навыки повседневной жизни у юных испытуемых. Увеличение проводимого на свежем воздухе времени снижает на 20% негативное влияние гаджетов на детей.

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