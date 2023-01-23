Прогулки на свежем воздухе способны снизить отрицательный эффект от гаджетов

Большое количество времени, проведенное детьми в возрасте до 2 лет в гаджетах, ухудшает их навыки общения.
Японские ученые смогли доказать, что если ребенок много времени проводит в гаджетах, то у него могут ухудшиться навыки общения и социализации, передает JAMA Pediatrics.
В ходе исследования ученые наблюдали за 885 детьми в возрасте до 4 лет, изучая взаимосвязь между количеством экранного времени, количеством игр на свежем воздухе и результатами развития их нервной системы.
Выяснилось, что игры на свежем воздухе значительно повлияли на навыки повседневной жизни у юных испытуемых. Увеличение проводимого на свежем воздухе времени снижает на 20% негативное влияние гаджетов на детей.