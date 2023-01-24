Инфекционист предупредил об опасности гриппа и ОРВИ для детей

ОРВИ и грипп наиболее опасны для детей в возрасте от 3 до 6 лет, у них выше поднимается температура и больше вероятность получить осложнения в виде пневмонии или бронхита. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

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«У детей в возрасте 3–6 лет действительно есть особенности. У них может быть более выраженная температурная реакция, она чаще сопровождается рвотой, что усугубляет течение заболевания и приводит к обезвоживанию», – отметил Андрей Поздняков.

По словам инфекциониста, детям сложнее пить необходимое количество жидкости, чтобы восполнить недостаток. Кроме того, у них чаще появляется кашель – болезнь уходит вниз, к бронхам, поэтому быстрее появляются осложнения в виде бронхита или пневмонии, передают «Известия».