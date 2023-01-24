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5 минут назад

Инфекционист предупредил об опасности гриппа и ОРВИ для детей

РИА "ФедералПресс"

ОРВИ и грипп наиболее опасны для детей в возрасте от 3 до 6 лет, у них выше поднимается температура и больше вероятность получить осложнения в виде пневмонии или бронхита. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Инфекционист предупредил об опасности гриппа и ОРВИ для детей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«У детей в возрасте 3–6 лет действительно есть особенности. У них может быть более выраженная температурная реакция, она чаще сопровождается рвотой, что усугубляет течение заболевания и приводит к обезвоживанию», – отметил Андрей Поздняков.

По словам инфекциониста, детям сложнее пить необходимое количество жидкости, чтобы восполнить недостаток. Кроме того, у них чаще появляется кашель – болезнь уходит вниз, к бронхам, поэтому быстрее появляются осложнения в виде бронхита или пневмонии, передают «Известия».

Однако лечение детей, по словам врача, почти не отличается от лечения взрослых. Им лишь не прописывают специфические противовирусные средства. А дети с 7 до 14 лет переносят заболевание так же, как и взрослые, но им не так тяжело с повышенной температурой, а интоксикация менее выражена.

Дети,Андрей Поздняков,
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