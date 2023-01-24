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59 минут назад

Диетолог объяснила, какие виды спорта подойдут детям с лишним весом

РИА "ФедералПресс"

Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, какие виды спорта подойдут детям с лишним весом. В первую очередь специалист советует обращать внимание на физическое состояние ребенка.

Диетолог объяснила, какие виды спорта подойдут детям с лишним весом
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В первую очередь мы обращаем внимание на физическое состояние ребёнка, насколько для него доступен тот или иной вид спорта, потому что, к примеру, активные виды спорта у детей с ожирением и ожирением второй или третьей степени будут противопоказаны», – пояснила эксперт.

По ее словам, это приведет к чрезмерной нагрузке на суставы и сердечно-сосудистую систему ребенка.

Говоря о выборе физических активностей, Наталья Круглова подчеркнула, что ориентироваться нужно на предпочтения самого ребенка. Она также рекомендует не бояться пробовать различные кружки и секции. Их стоит перебирать, пока не будет найден идеальный для ребенка вариант.

Если же родители не могут привлечь детей к занятиям спортом, то диетолог советует им начать с себя. Дети часто копируют поведение взрослых, поэтому обычное подражание вскоре может перерасти в удовольствие от спортивных занятий.

«Что касается видов нагрузки, то я бы рекомендовала рассмотреть в период снижения веса такие нагрузки, например, как плавание», – добавила она.

Кроме того, отличными вариантами будут роликовые коньки, велосипед или лыжи. Также развить гибкость и избавиться от лишнего веса ребенку могут помочь занятия йогой, передает портал Life.ru.

Дети,Наталья Круглова,
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