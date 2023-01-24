Диетолог объяснила, какие виды спорта подойдут детям с лишним весом

Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, какие виды спорта подойдут детям с лишним весом. В первую очередь специалист советует обращать внимание на физическое состояние ребенка.
«В первую очередь мы обращаем внимание на физическое состояние ребёнка, насколько для него доступен тот или иной вид спорта, потому что, к примеру, активные виды спорта у детей с ожирением и ожирением второй или третьей степени будут противопоказаны», – пояснила эксперт.
По ее словам, это приведет к чрезмерной нагрузке на суставы и сердечно-сосудистую систему ребенка.
Говоря о выборе физических активностей, Наталья Круглова подчеркнула, что ориентироваться нужно на предпочтения самого ребенка. Она также рекомендует не бояться пробовать различные кружки и секции. Их стоит перебирать, пока не будет найден идеальный для ребенка вариант.
Если же родители не могут привлечь детей к занятиям спортом, то диетолог советует им начать с себя. Дети часто копируют поведение взрослых, поэтому обычное подражание вскоре может перерасти в удовольствие от спортивных занятий.
«Что касается видов нагрузки, то я бы рекомендовала рассмотреть в период снижения веса такие нагрузки, например, как плавание», – добавила она.
Кроме того, отличными вариантами будут роликовые коньки, велосипед или лыжи. Также развить гибкость и избавиться от лишнего веса ребенку могут помочь занятия йогой, передает портал Life.ru.