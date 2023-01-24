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1 час назад

Популярная телеведущая раскрыла свой метод говорить с детьми о сексе

Lenta.ru

Популярная российская радио- и телеведущая Тутта Ларсен предложила в беседах о сексе с детьми называть все своими именами, чтобы вывести эту тему из контекста стыда на уровень нормы. Свой метод она раскрыла в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Популярная телеведущая раскрыла свой метод говорить с детьми о сексе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ларсен уверена, что говорить с детьми о сексе, если они прямо задают вопросы, надо открыто, чтобы эта тема в семье не казалась табуированной или неприличной. Также важно, чтобы ребенок узнал все подробности и правила, в том числе гигиенические, от родителей, а не от школьных учителей, психологов или сверстников.

По мнению телеведущей, избавиться от неловкости во время беседы поможет использование таких терминов, как вагина, пенис, сперматозоид и яйцеклетка, так как они не вызовут у ребенка непристойных ассоциаций. Необходимо объяснить ему, что секс — важная часть жизни человека, что в нем нет места насилию и все должно происходить по взаимному согласию.

Помимо физиологического аспекта интимной близости, Ларсен посоветовала не забыть рассказать и о ее духовной стороне. «Я стараюсь объяснять детям, что секс — это высшая точка доверия между мужчиной и женщиной. Мужем и женой. Что это удивительное чудо, дарованное людям самим Господом, чтобы они плодились и размножались. Что чистота и невинность — это огромная ценность, хрупкий дар», — отметила телеведущая.

Дети,Тутта Ларсен,
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