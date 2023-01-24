Популярная телеведущая раскрыла свой метод говорить с детьми о сексе

Популярная российская радио- и телеведущая Тутта Ларсен предложила в беседах о сексе с детьми называть все своими именами, чтобы вывести эту тему из контекста стыда на уровень нормы. Свой метод она раскрыла в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ларсен уверена, что говорить с детьми о сексе, если они прямо задают вопросы, надо открыто, чтобы эта тема в семье не казалась табуированной или неприличной. Также важно, чтобы ребенок узнал все подробности и правила, в том числе гигиенические, от родителей, а не от школьных учителей, психологов или сверстников.

По мнению телеведущей, избавиться от неловкости во время беседы поможет использование таких терминов, как вагина, пенис, сперматозоид и яйцеклетка, так как они не вызовут у ребенка непристойных ассоциаций. Необходимо объяснить ему, что секс — важная часть жизни человека, что в нем нет места насилию и все должно происходить по взаимному согласию.