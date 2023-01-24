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12 минут назад

Можно ли ребенку общаться с пьющей родней? Отвечает психолог

Секрет Фирмы

Многие россияне не могут решить, стоит ли разрешать ребёнку общаться с бабушкой или дедушкой, если те любят выпить. Да и нужно ли вообще рассказывать о таких родственниках? Семейный психолог, член Российского психологического общества Елена Гончарова рассказала, что в воспитании нужно придерживаться интересов ребёнка. А вот видеть бабушку и дедушку в пьяном виде ребёнку точно не нужно.

Можно ли ребенку общаться с пьющей родней
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Можно поставить родственникам условие: увидеться с ребёнком они могут только трезвыми. Кроме того, родителям рекомендовали не жаловаться своим детям на бабушку и дедушку и не показывать, насколько они устали от запоев, а ещё — не нужно «подкладывать» собственного ребёнка, если рядом с внуком бабушка или дедушка прекращают пить.

Скрывать пьющего родственника и его проблемы тоже не нужно. Потому что семейные тайны влияют на коммуникацию намного хуже, чем горькая правда. Главное не драматизировать, чтобы дети не оказались травмированы информацией.

Прекращать общение с родственниками нежелательно. «Родители — это наши корни. Нет никакого смысла обрезать свои корни, то есть прекращать общение с родителями. Да, иногда может казаться, что проще всего оборвать все контакты. Но наша задача — научиться благодарить родителей даже в самых непростых ситуациях», — сказала психолог.

Вместо того чтобы критиковать пьющих родственников, лучше всего показывать их своим детям с лучшей стороны. Например, показать ребёнку поделку, сделанную его дедом, и рассказать, сколько усилий он вложил, чтобы создать её, правильнее, чем ругать его в присутствии детей.

Психолог напомнила, что алкоголизм — заболевание, характеризующееся расстройством психики. А там, где присутствует расстройство психики, есть непредсказуемость поведения. Поэтому оставлять ребёнка с пьющими родственниками точно не нужно.

Также психолог посоветовала интересоваться здоровьем родственника и оказывать ему минимальную помощь, поскольку пьющий приравнивается к больному человеку.

Дети,Елена Гончарова,
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