Что делать, если подросток хочет больше независимости

В жизни каждого родителя рано или поздно наступает самый страшный период — подростковый период ребёнка. Бунтарское настроение, желание выделиться, стать «не таким, как все» и, конечно же, желание получить больше свободы.

Тлум.Ру рассказывает, как вести себя, когда ребёнок просит больше независимости, как не переживать из-за ослабления контроля и дать подростку то, чего он хочет.

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Дети и независимость

Когда подростки становятся старше, они хотят проводить больше времени со сверстниками, а не с родителями — это совершенно нормально. Задача родителей состоит не в том, чтобы привязать детей к себе, а в том, чтобы вырастить взрослую и независимую личность, которая без труда будет ориентироваться в мире. Это значит, что родительский контроль стоит постепенно уменьшать, отпуская ребёнка в большой мир и позволяя ему быть немного более независимым.

Не переживайте, что дети отдалятся от семьи и забудут вас — чем больше вы принимаете потребность ребёнка в независимости, тем теснее он остаётся связанным со своей семьёй во взрослом возрасте. Даже если его внимание сейчас сосредоточено на друзьях и тусовках, он никуда не денется от семьи.

В подростковом возрасте очень важно, чтобы родители оставались эмоциональным и моральным компасом своих детей. Ребёнок может начать экспериментировать с разнообразными видами отношений вне семьи — дружескими или личными — и это совершенно нормально. Чтобы не наделать ошибок, дети должны быть уверены в том, что, выстраивая отношения вне семьи, они сохранят их и внутри неё.

Поэтому для родителей важно понимать, что в подростковом возрасте детей родители должны прикладывать дополнительные усилия. Всё дело в том, что, не находя чего-то эмоционально важного внутри семьи, ребёнок может начать искать это снаружи — и тогда ошибки неизбежны. Дети должны чувствовать себя любимыми и нужными, чтобы не искать этой любви «извне». Из-за не до конца сформированной психики подростки порой ошибочно воспринимают яркие и интенсивные чувства за любовь, совершая поступки, которые приводят к неисправимым последствиям.

Родителям нужно побуждать детей полагаться на них эмоционально до тех пор, пока они не будут эмоционально готовы полагаться на самих себя. Подростки часто отказываются от большей части себя в погоне за близостью, которой они так жаждут, но в итоге сталкиваются с суровой реальностью. Поэтому для родителей так важно постоянно давать детям понять, что в семье их всегда будут готовы понять и принять.

Без понимания внутренней жизни подростка трудно понять его выбор. Взрослые, устав от своих собственных проблем, очень часто забывают, как тяжело им было в юном возрасте. Да, порой с высоты наших лет кажется, что детство было самым невинным и спокойным периодом нашей жизни, но для детей это совсем не так. Родителям важно уметь ставить себя на место своего ребёнка. Его лобная кора все ещё развивается (это происходит полностью только к двадцати годам), поэтому он всё ещё развивает навыки контроля над своими поступками и способности предвидеть последствия своих действий. Жизнь так или иначе даст ему необходимый для развития опыт. Ваша задача состоит в том, чтобы убедиться, что у него есть возможность обдумать свой опыт — ненасильственным путём. Задавайте вопросы и позволяйте ему сделать собственные выводы из совершённых им действий.

Найдите способы общаться с подростком ежедневно, используйте выходные для более продуктивного общения. Слушайте больше, чем говорите. Со временем ваша связь с подростком будет углубляться, даже если он проводит много времени со своими друзьями и занимается другими делами.