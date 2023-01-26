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45 минут назад

Что делать, если подросток хочет больше независимости

Tlum.ruиещё 2

В жизни каждого родителя рано или поздно наступает самый страшный период — подростковый период ребёнка. Бунтарское настроение, желание выделиться, стать «не таким, как все» и, конечно же, желание получить больше свободы.

Что делать, если подросток хочет больше независимости
Фото: Tlum.ruTlum.ru

Тлум.Ру рассказывает, как вести себя, когда ребёнок просит больше независимости, как не переживать из-за ослабления контроля и дать подростку то, чего он хочет.

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Дети и независимость

Когда подростки становятся старше, они хотят проводить больше времени со сверстниками, а не с родителями — это совершенно нормально. Задача родителей состоит не в том, чтобы привязать детей к себе, а в том, чтобы вырастить взрослую и независимую личность, которая без труда будет ориентироваться в мире. Это значит, что родительский контроль стоит постепенно уменьшать, отпуская ребёнка в большой мир и позволяя ему быть немного более независимым.

Не переживайте, что дети отдалятся от семьи и забудут вас — чем больше вы принимаете потребность ребёнка в независимости, тем теснее он остаётся связанным со своей семьёй во взрослом возрасте. Даже если его внимание сейчас сосредоточено на друзьях и тусовках, он никуда не денется от семьи.

В подростковом возрасте очень важно, чтобы родители оставались эмоциональным и моральным компасом своих детей. Ребёнок может начать экспериментировать с разнообразными видами отношений вне семьи — дружескими или личными — и это совершенно нормально. Чтобы не наделать ошибок, дети должны быть уверены в том, что, выстраивая отношения вне семьи, они сохранят их и внутри неё.

Поэтому для родителей важно понимать, что в подростковом возрасте детей родители должны прикладывать дополнительные усилия. Всё дело в том, что, не находя чего-то эмоционально важного внутри семьи, ребёнок может начать искать это снаружи — и тогда ошибки неизбежны. Дети должны чувствовать себя любимыми и нужными, чтобы не искать этой любви «извне». Из-за не до конца сформированной психики подростки порой ошибочно воспринимают яркие и интенсивные чувства за любовь, совершая поступки, которые приводят к неисправимым последствиям.

Родителям нужно побуждать детей полагаться на них эмоционально до тех пор, пока они не будут эмоционально готовы полагаться на самих себя. Подростки часто отказываются от большей части себя в погоне за близостью, которой они так жаждут, но в итоге сталкиваются с суровой реальностью. Поэтому для родителей так важно постоянно давать детям понять, что в семье их всегда будут готовы понять и принять.

Без понимания внутренней жизни подростка трудно понять его выбор. Взрослые, устав от своих собственных проблем, очень часто забывают, как тяжело им было в юном возрасте. Да, порой с высоты наших лет кажется, что детство было самым невинным и спокойным периодом нашей жизни, но для детей это совсем не так. Родителям важно уметь ставить себя на место своего ребёнка. Его лобная кора все ещё развивается (это происходит полностью только к двадцати годам), поэтому он всё ещё развивает навыки контроля над своими поступками и способности предвидеть последствия своих действий. Жизнь так или иначе даст ему необходимый для развития опыт. Ваша задача состоит в том, чтобы убедиться, что у него есть возможность обдумать свой опыт — ненасильственным путём. Задавайте вопросы и позволяйте ему сделать собственные выводы из совершённых им действий.

Найдите способы общаться с подростком ежедневно, используйте выходные для более продуктивного общения. Слушайте больше, чем говорите. Со временем ваша связь с подростком будет углубляться, даже если он проводит много времени со своими друзьями и занимается другими делами.

Доверительных и гармоничных вам отношений с детьми!

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