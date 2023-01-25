Психолог назвал плюсы позднего материнства

"Кто бы как ни относился к деньгам, они дают больше возможности, уверенности и стабильности. Чем больше денег, тем легче растить ребёнка", — отметил специалист, имея в виду то, что обеспеченные мамы могут дать ребёнку качественные условия жизни, лучшие возможности развития и образования, обеспечить себя няней или помощницей по хозяйству, сняв таким образом с себя часть бытовой нагрузки (зачастую именно проблемы быта приводят к послеродовой депрессии).