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1 час назад

Психолог назвал плюсы позднего материнства

Inc-News

Современные женщины не торопятся обзаводиться детьми, предпочитая сначала сделать карьеру.

Психолог назвал плюсы позднего материнства
Фото: Inc-NewsInc-News

Возраст, в котором женщины впервые становятся мамами, сегодня немного вышел за пределы "общественной" нормы. Если старшее поколение обзаводилось детьми в 20 с небольшим, то сегодня этот ответственный шаг совершают после 30 лет. Психолог Евгений Идзиковский высказался о позднем материнстве.

"Кто бы как ни относился к деньгам, они дают больше возможности, уверенности и стабильности. Чем больше денег, тем легче растить ребёнка", — отметил специалист, имея в виду то, что обеспеченные мамы могут дать ребёнку качественные условия жизни, лучшие возможности развития и образования, обеспечить себя няней или помощницей по хозяйству, сняв таким образом с себя часть бытовой нагрузки (зачастую именно проблемы быта приводят к послеродовой депрессии).

Единственным минусом позднего деторождения специалист считает большую разницу в возрасте между мамой и ребёнком. Взрослой матери будет сложнее понять сына или дочь, когда он(а) будет сталкиваться, например, с трудностями подросткового возраста.

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