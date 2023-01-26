Советские игры, которым можно научить своих детей

Современные дети все меньше времени проводят на улице, предпочитая совместным развлечениям со сверстниками компьютер и TikTok. Однако есть культовые игры, которые были популярны в конце XX века и которые могут увлечь юное поколение. Какие? Рассказываем в материале "Рамблера".

"Колечко"

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Игра появилась очень давно, как минимум, в начале XIX века. Изначально она была связана со Святками, гаданиями и брачными образами и сопровождалась тематической песней, но потом забава трансформировалась в обычную детскую игру, которая хорошо знакома нашим бабушкам и дедушкам.

Как играть? Игроки берут колечко или любой другой маленький предмет, например, пуговицу или монетку. Все садятся в ряд, складывают ладони друг с другом и вытягивают перед собой. Ведущий по очереди опускает в них свои руки, как бы кладя в них предмет. Одному из участников он незаметно подбрасывает "колечко", и все остальные должны догадаться, у кого оно оказалось. Как только ведущий произносит фразу "колечко, колечко, выйди на крылечко", игрок с "кольцом" должен выбежать к нему, а остальные участники его удержать. Если игроку удалось это сделать, он становится ведущим, если нет — продолжает водить предыдущий человек.

"Картошка"

Еще одна популярная в советское время игра — "Картошка". Ничего общего с корнеплодом она не имеет. Суть игры в том, что игроки встают в круг и перебрасывают друг другу мяч. Задерживать его в руках нельзя, как горячую картофелину. Тот, кто не удержал мяч и уронил его, идет в центр круга и садится на корточки. А те, кто остались, периодически бросают "картошку" в сидящих. Поймавший, не вставая, возвращается в круг. А тот, кто бросал, садится на его место.

"Водяной"