Как поступить, если ребенок возненавидел учебу: советы психолога

Проблем в школе может быть великое множество, однако самая большая — ненависть к школе и всему учебному процессу в целом. Что же делать в этом случае родителям? Психологи советуют не впадать в панику, а решать проблему постепенно. Как именно, мы расскажем в нашем материале.

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Не теряйте связь с ребенком

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Если ваш школьник не чувствует, что вы готовы его поддержать в любой ситуации, он будет чувствовать постоянную тревогу, которая точно не поможет решить кризисную ситуацию с учебой. С большой вероятностью ребенок переключится на компанию сверстников, которые будут здорово его отвлекать от проблем в школе, тем самым у вас, как у родителей, добавится еще одно проблема — поведенческая. Старайтесь стать ребенку если не другом, то уверенным взрослым, к которому всегда можно обратиться в сложной ситуации. Ребенок должен понимать, что дома его джут люди, способные решить все его проблемы, как с учителями, так и со сверстниками.

Учитель — не враг

Часто проблемы с учебой происходят не столько по вине ребенка, которому трудно усваивать материал, но и из-за учителя, неспособного донести информацию до детей. Сегодня можно встретить большое количество преподавателей, не знающих, что такое индивидуальный подход. В такой ситуации важно вмешаться родителю и поговорить с учителем, выяснив, в чем проблема, вполне вероятно, учитель с ребенком просто не могут найти общий язык и это не связано с образовательным процессом. Сам же ребенок не должен слышать от вас негатив в сторону учителя, не стоит формировать образ врага в человеке, с которым ребенку придется еще долго существовать в стенах школы.

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