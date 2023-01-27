Как защитить ребенка от насилия со стороны взрослых

Педиатр Кайсина рассказала, как защитить ребёнка от насилия со стороны взрослых. По её словам, есть одно простое правило, которое состоит из трёх принципов. Надо научить своё чадо говорить «нет» в некомфортных для него ситуациях; объяснить ему, что уходить из мест, где такие ситуации происходят, — это нормально; дать ему возможность обсуждать произошедшее в доверии и уважении.

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По словам Кайсиной, проблема зачастую кроется в том, что дети привыкли: всех взрослых нужно слушаться и уважать, а спорить с ними нельзя. Поэтому и маленькие дети, и подростки боятся и стесняются рассказывать о волнующих их ситуациях.

Чтобы обезопасить ребёнка, надо строить отношения на уважении. Если ребёнок не хочет обнимать родственника, играть с ним, терпеть общение с неприятными людьми, его отказ нужно воспринимать всерьёз. Он должен чувствовать свои границы, обозначать и отстаивать их. Кроме того, надо не бояться общаться с ребёнком о сексе и половом созревании — так он поймёт, что его поймут и поддержат, не будут ругать и обвинять.

С другой стороны, не стоит злоупотреблять «разговорами по душам» и устраивать их насильно. Нужно говорить с ребёнком тогда, когда он готов слушать и его внимание направлено на вас.