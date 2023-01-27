Психолог назвала распространенные ошибки при воспитании подростка

Семейный психолог Лана Ланская рассказала, какие ошибки совершают родители, воспитывающие подростков.

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Не следует путать ответственность с наказанием. Дисциплина вместо наказания учит ребёнка мыслить, как правильно поступить в следующий раз. При этом что бы ни совершил ребёнок, он должен чувствовать любовь и заботу родителей, подчеркнула специалист в интервью Life.ru.

Взрослые должны придерживаться одной позиции, даже если им пришлось долго спорить, чтобы прийти к консенсусу, напомнила Ланская.

Зачастую родители боятся предоставлять много свободы подростку во избежание неприятностей. Однако свобода — это не вседозволенность, а ряд ограничений, заключила психолог.