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2 часа назад

Психолог Ланская назвала распространенные ошибки при воспитании подростка

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Семейный психолог Лана Ланская рассказала, какие ошибки совершают родители, воспитывающие подростков.

Психолог назвала распространенные ошибки при воспитании подростка
Фото: RT на русскомRT на русском

Не следует путать ответственность с наказанием. Дисциплина вместо наказания учит ребёнка мыслить, как правильно поступить в следующий раз. При этом что бы ни совершил ребёнок, он должен чувствовать любовь и заботу родителей, подчеркнула специалист в интервью Life.ru.

Взрослые должны придерживаться одной позиции, даже если им пришлось долго спорить, чтобы прийти к консенсусу, напомнила Ланская.

Зачастую родители боятся предоставлять много свободы подростку во избежание неприятностей. Однако свобода — это не вседозволенность, а ряд ограничений, заключила психолог.

Ранее клинический психолог Арина Кейро в беседе с ФАН рассказала о способах отвлечь детей от гаджетов.

Дети,
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