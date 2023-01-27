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28 минут назад

Что делать, если у ребенка нет никаких интересов

WomanHit.ru

Как помочь своему школьнику.

Что делать, если у ребенка нет никаких интересов
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Современные дети все чаще вызывают тревогу у родителей — всего четверть школьников имеют какие-то увлечения. Остальные же дети просто не знают, чем себя занять, и это может стать большой проблемой в психологическом аспекте.

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Что же делать родителям, чьи дети целые дни проводят со смартфоном в руках?

Психологи дали несколько полезных рекомендаций.

Не принимайте решение за ребенка

Нет ничего хуже, чем заставить ребенка делать то, что хочется вам. Хобби должно приносить ребенку только позитивные эмоции, а потому свое увлечение ребенок должен выбрать сам. Давления ему хватает и в школе. Посоветуйтесь со своим школьником, возможно, у него есть на примете интересное занятие, например, хоккей или танцы, однако по каким-то причинам он не решился вам озвучить свое желание. Все-таки некоторые увлечения требуют вложений от родителей, что нередко останавливает ребенка.

Помогите ребенку справиться со страхом осуждения

В обществе, где у большинства сверстников нет никаких интересов, заявить о своем хобби — смелый поступок, так как тем самым ребенок резко выделится на общем фоне. Страх оказаться высмеянным одноклассниками или друзьями часто становится причиной, почему ребенок отказывается в принципе чем-то интересоваться. В этом случае родителям стоит проявить чуть больше участия и дать ребенку понять, что иметь хобби — очень круто, так ребенок сможет выделиться в положительном ключе и, возможно, повести за собой свое окружение, подав положительный пример. Такое вдохновение от родителей будет отличным толчком для ребенка для лучшего изучения самого себя.

Станьте самым близким соратником ребенка

Почему бы вам не присоединиться к увлечению ребенка? Допустим, вы могли бы вместе заниматься танцами, если ваш подросток не против совместной активности. Вы и фигуру подтянете, и окажете моральную поддержку чаду. Но совсем не обязательно принимать самое активное участие, ведь вы можете просто чуть больше погрузиться в деятельность вашего ребенка, быть тем человеком, который в курсе его расписания, переживаний, то есть вы становитесь напарником, который «в теме» не хуже самого ребенка.

По возможности сопровождайте ребенка на занятия или же оказывайте посильную помощь в его увлечении, к примеру, настройте фокус или установите камеру, если ребенок увлечен влогингом и т. п.

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