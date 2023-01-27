Психолог назвала ошибки родителей в воспитании подростков

Какие промахи в воспитании подростков допускают родители? Об этом Лайфу рассказала семейный психолог Лана Ланская.

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Воспитание подростка – тяжелое дело. В двенадцать–четырнадцать лет начинается активное проявление самовыражения, формируется личность. В пубертатном возрасте мальчики и девочки совершают необдуманные поступки. Если подросток не осознает, что за любым неправильным действием наступают последствия, это повод для беспокойства. Но не надо путать дисциплину с наказанием.

«Когда ребенка наказывают, у него возникает мысль, что он плохой. При дисциплине он начинает мыслить, как правильно поступить в следующий раз. Что бы ни совершил ребенок, он должен чувствовать любовь и заботу родителей», – сказала психолог.

Зачастую родители имеют разные взгляды на воспитание. Это приводит к неблагоприятным последствиям. Подросток начинает манипулировать родителями. Например, отпрашиваться на встречу с друзьями поздним вечером он пойдет к матери, которая все разрешает, а не к строгому отцу. В итоге возникают конфликты в семье. Взрослые должны придерживаться единой позиции, подчеркнула эксперт.

В пубертатном возрасте подростку важно заявить о себе. Для самовыражения иногда выбираются кричащие способы. Кто-то пытается кардинально изменить внешность, покрасив волосы в яркий цвет, повесив серьгу в нос. Другие начинают носить необычную одежду. Родители на такие «выкрутасы» могут реагировать по-разному. Одни относятся спокойно, а другие негативно. С одной стороны, нельзя игнорировать акт самовыражения, но и превращать его в большую проблему также не стоит, так как потерять доверие чада легко.