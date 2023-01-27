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3 часа назад

Психолог назвал способы защитить ребёнка от буллинга

RT на русском

Психолог Антон Кузнецов отметил, что для того, чтобы защитить ребёнка от буллинга, родителям важно заметить первые признаки травли.

Психолог назвал способы защитить ребёнка от буллинга
Фото: UnsplashUnsplash

«Самое главное для родителей — вовремя узнать, что буллинг начался, потому что жёсткий буллинг, увы, начинается постепенно. Не бывает такого, что к ребёнку четвёртого числа относились нормально, а пятого вдруг стали унижать. Буллинг раскручивается постепенно, но в достаточно короткий срок — два-три месяца», — рассказал Кузнецов.

Если буллинг сформировался и ребёнок подвергается травле, единственный способ уйти от буллинга — сменить школу, уверен психолог.

Кроме смены школы, он советует обратиться к опытному педагогу или психологу, чтобы ситуация не повторилась в новом коллективе.

Дети,Антон Кузнецов,
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