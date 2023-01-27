Психолог назвал способы защитить ребёнка от буллинга

«Самое главное для родителей — вовремя узнать, что буллинг начался, потому что жёсткий буллинг, увы, начинается постепенно. Не бывает такого, что к ребёнку четвёртого числа относились нормально, а пятого вдруг стали унижать. Буллинг раскручивается постепенно, но в достаточно короткий срок — два-три месяца», — рассказал Кузнецов.