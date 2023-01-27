Почему опасно ругать детей за плохие оценки

Отношения родителей и детей часто страдают из-за школьных оценок. Взрослым может быть сложно найти золотую середину между строгостью и поддержкой, а дети боятся признаться в полученной двойке. Слишком серьезное отношение родителей к отметкам может отбить у ребенка желание учиться или даже привести к более страшным последствиям. «Вечерняя Москва» обсудила с психиатром, психотерапевтом Алексеем Вилковым, как говорить с детьми об оценках и мотивировать учиться без угроз и конфликтов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Как говорить с ребенком об оценках

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Баланс между критикой и похвалой

По его словам, в процессе воспитания ребенка всегда важно соблюдать баланс между критикой и похвалой. А в подростковом возрасте особенно важно акцентировать внимание на позитивных сторонах личности ребенка.

— Важно внушать школьнику, что он молодец, что в нем есть потенциал и ресурсы для получения знаний. А также предупредить, что неудачи — это нормально. Это создает мотивацию для его обучения, не пугает его сказать о плохих оценках, — пояснил Вилков.

В подростковом возрасте есть свои особенности личности, считает специалист. Перестройка гормонов и сам процесс взросления в это время ощущаются острее. Поэтому родителям нужно быть внимательными к ребенку, чтобы избежать роковых инцидентов.

— Чтобы ребенку было нестрашно говорить о своих успехах и неудачах, обсудите с ним, что оценка его успеваемости не связана с оценкой его личности в целом, — порекомендовал психиатр.

Нужно объяснить, что двойка в школе — это проблема, связанная только с одним предметом, считает Вилков. При этом обязательно нужно обозначить, что ребенок хорош собой и может справиться с любой другой задачей. И даже с тем заданием, которое сегодня оказалось ему непосильным, он тоже может справиться. Просто для этого нужно приложить чуть больше сил, усидчивости и внимания, подчеркнул эксперт.

Упор на сильные стороны и разностороннее развитие

Чтобы личность сформировалась полноценно, психиатр посоветовал уделять внимание всем сферам жизни ребенка, а не только урокам.

— Школьник должен иметь хобби, развлечения, общаться с друзьями и сверстниками, чтобы не чувствовать себя одиноким, — считает Вилков.

Врач обратил внимание, что нередко у детей бывает не очень хорошая успеваемость, но при этом есть успехи в спорте, танцах или вокале. Родителям важно указать на сильные стороны ребенка, чтобы он видел в них поддержку и не боялся говорить о том, что его тревожит.

Все, что нужно помнить родителям, чтобы избежать психологических травм ребенка из-за учебы, — это развивать ребенка разносторонне.

— Постарайтесь спланировать его день так, чтобы у него хватило времени на уроки, физические нагрузки (спортивные секции, танцы — прим. «ВМ»), общение с родителями и друзьями, — посоветовал Вилков.

Он обратил внимание, что общение с родителями является ключевым фактором в этом списке:

— Бывает так, что ребенок общается с друзьями и одноклассниками, но почти не разговаривает с родителями. Этого допускать нельзя, потому что контакт с мамой и папой важен для комфорта ребенка. Это общение развивает в нем осознание, что любая проблема может быть решена с помощью поддержки близких.

Какие тяжелые последствия могут проявиться

Многое в поведении детей, по словам психиатра, зависит от взаимоотношений с родителями.

— Если с раннего возраста воспитывать ребенка в ежовых рукавицах и требовать от него одни пятерки, сформируется болезненный перфекционизм. Он не сможет принять никакую другую оценку, кроме лучшей. Когда такой ребенок получает четыре, он воспринимает это болезненно и боится сказать об этом взрослым, — уверен Вилков.

Поэтому он порекомендовал родителям избегать категоричных заявлений о том, что хорошая оценка — это пять, и никакая другая.

Кроме того, специалист подчеркнул, что такая установка может отобразиться и во взрослой жизни.

— Если изначально внушать ребенку, что все нужно делать идеально, это может стать причиной разочарований и кризисов в сознательном возрасте, — пояснил психиатр.

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