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45 минут назад

Врач-диетолог назвала главные причины ожирения у детей

Свободная пресса

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала главные причины ожирения у детей. По её словам, прежде всего, это любовь к нездоровой пище, которую прививают им сами родители.

Врач-диетолог назвала главные причины ожирения у детей
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«У нас выросло целое поколение, условно – «поколение 1990-х», у которого сформировались нездоровые пищевые привычки, – подчеркнула специалист. – Поэтому ребёнок вряд ли будет есть цельнозерновую кашу, если родители кушают хлопья и фаст-фуд».

Как отметила врач, дети «подсаживаются» на ту же самую пищу. А ожирение – это не просто набор массы тела, часто рушится эндокринная система.

«Жировая ткань начинает работать как дублёр эндокринной системы и чем толще человек, тем быстрее меняется биохимия его организма. И физические упражнения для полного ребёнка становятся всё труднее, образуется своего рода замкнутый круг, когда полнота уменьшает подвижность, а малоподвижность увеличивает вес…», – пояснила Соломатина

Кроме того, среди основных причин набора лишнего веса в раннем возрасте врач назвала гиподинамию, генетическую предрасположенность, нарушение метаболизма и работы эндокринной системы.

Решить проблему можно, если ограничить употребление в семье сладкого (в том числе напитков и сладких фруктов), начать питаться четыре раза в день. Также все члены семьи должны есть не торопясь, без телевизора или гаджетов, регулярно заниматься спортом и спать положенное время, для детей и подростков – это не менее 8-9 часов, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Дети,Елена Соломатина,
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