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2 часа назад

Родители рассказали, почему их дети любят или ненавидят школу

СОВА

Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди 1600 респондентов и узнал, как они сами относились к учёбе в школе. А родители школьников также рассказали о том, как их дети воспринимают школу.

Родители рассказали, почему их дети любят или ненавидят школу
Фото: СОВАСОВА

Опрос показал, что каждый шестой российский ребенок не любит школу. В этом признались родители самих учеников и объяснили причины.

Но 46 % родителей школьников рассказали, что их дети спокойно относятся к учебе в школе. При этом 16 % заявили об обратном.

25 % опрошенных отметили, что их дети ходят в школу "без фанатизма". А 10 % выбрали вариант, что их дети обожают учебу. Около 1 % родителей признались, что их ребенок испытывает к школе ненависть.

Что интересно, о сильной любви ребёнка к школе чаще всего говорили родители младшеклассников - 15 % и старшеклассников (14 %). А вот мамы и папы учеников 5-9-го классов чаще других признавались, что их ребёнок школу не любит (18 %), а в 2 % случаев даже ненавидит .

Второй вопрос, который задали авторы исследования - о причинах нелюбви к школе. Можно было дать несколько ответов. И самой популярной причиной в ответах родителей оказалось отношение учителей к ученикам.

Дети,
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