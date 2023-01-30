Диетолог объяснила, почему дети должны есть клетчатку

Продукты, богатые клетчаткой, обязательно должны присутствовать в детском рационе, заявила диетолог медицинского центра Коэна в Нью-Йорке Стефани ди Фильи-Пек, слова которой приводит «Ридус». Она пояснила, что клетчатка способствует росту и развитию организма, помогает продлить чувство сытости, контролирует уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина и нормализует работу кишечника.

«Потребление клетчатки помогает контролировать вес и управлять такими заболеваниями, как сахарный диабет. Также пища с клетчаткой содержит пребиотики, которые подпитывают микробиом кишечника, способствуя улучшению пищеварения и снижению риска развития серьезных заболеваний», — отметила специалист.

По ее словам, детям в возрасте до трех лет требуется около 14 граммов клетчатки в сутки, в возрасте от 4 до 13 лет — 16–25 граммов, а подросткам от 14 до 18 лет — 25–30 граммов. Эксперт посоветовала не исключать любимые продукты ребенка, а постепенно добавлять к ним полезную пищу.