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1 час назад

Психолог назвала опасным явлением частые слова ребенка о желании умереть

Москва24

Клинический психолог и нейропсихолог Мария Макухина назвала опасным явлением частые слова ребенка о желании умереть. Об этом сообщает "Газета.ру". По словам Макухиной, фраза "так устал, сейчас умру" не является тревожной. Взрослого человека (родителя) должны насторожить слова ребенка, сказанные в гневе.

Психолог назвала опасным явлением слова ребенка о желании умереть
Фото: Москва 24Москва 24

"Если ребенок говорит о том, что хочет умереть или причинить себе вред, в момент спора, в гневе или в сложный жизненный период, – это повод уделить ему самое пристальное внимание", – сказала психолог.

Специалист отметила, что взрослый человек должен внимательно отнестись к словам ребенка о желании умереть. Нельзя обесценивать слова ребенка или утешать его фразами о прекрасной жизни.

"Вместо этого дайте ребенку возможность выразить свои эмоции и будьте в этот момент с ним", – добавила спикер.

Макухина посоветовала расспросить ребенка о том, почему возникают подобные желания. Однако это сработает, если у него доверительные отношения с родителями. При возникновении частых подобных ситуаций психолог порекомендовала обратиться в организацию, которая способна помочь с кризисом. Психолог или психиатр найдет корень проблемы и назначит пути ее решения. Родителям важно оградить ребенка от потенциально опасных вещей, добавила Макухина.

"Умеренные физические нагрузки помогают снизить тревожность и улучшить эмоциональное состояние. Можно предложить ребенку вместе заняться спортом с невысокими нагрузками", – отметила специалист.

Она рассказала, что важно держать доверительное пространство между ребенком и родителем. Некоторым детям проще выражать свои чувства на прогулке, другим – в письме, третьим – при помощи записей в дневнике.

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