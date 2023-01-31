Какие продукты помогут повысить успеваемость ребенка

В рационе школьника обязательно должны быть продукты, содержащие аминокислоту глицин. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

По ее словам, он способствует повышению внимания, увеличению счетно-вычислительных возможностей мозга и ускорению реакции. Кроме того, аминокислота блокирует рецепторы адреналина, защищая клетки от избыточного действия катехоламинов – гормонов стресса.

"Глицин нормализует артериальное давление и сердечную деятельность на фоне стресса, уменьшает раздражительность, агрессивность, конфликтность", – отметила врач.

Диетолог также напомнила, что для хорошей учебы школьнику необходим сытный и полезный завтрак.

"Можно включить в него те же куриные яйца, которые, кроме глицина, содержат еще и лецитин, полезный для работы мозга. Приготовьте, например, яйцо пашот с кунжутными семечками и авокадо", – посоветовала она.

В авокадо много полезных растительных жиров, а в кунжуте – кальция, необходимого детям для роста и смены зубов, объяснила она.

Хорошо также давать детям на завтрак кашу (например, гречневую – в ней много магния), напомнила Кононенко. В нее полезно добавлять грецкие орехи, морковь и сливочное масло.

При этом каши быстрого приготовления, мюсли и хлопья врач посоветовала из меню ребенка исключить.

Также она рекомендовала не приучать детей к бутербродам, сухомятке и ограничить употребление сладкого.