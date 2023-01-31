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1 час назад

Психиатр назвал причину агрессии взрослых на детей

РИА "ФедералПресс"

Последнее время СМИ часто рассказывают об избиении детей взрослыми. Психиатр Владимир Файнзильберг в разговоре с «ФедералПресс» объяснил, почему люди проявляют агрессию по отношению к тем, кто младше.

Психиатр назвал причину агрессии взрослых на детей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Люди пытаются выместить свою неудовлетворенность на том, кто не может дать им сдачи. Первыми под раздачу попадают дети», – объясняет эксперт.

После детей идут женщины, а потом агрессию вымещают на тех мужчинах, которые визуально кажутся слабее. Но больше всего, конечно же, удар падает на детей. Потому что они не могут дать отпор почти ни в одном случае, отмечает Владимир Файнзильберг.

На эту ситуацию накладывается общая нервозность, отсутствие моральных устоев.

За последний год с ног на голову перевернулись понятия «хорошо» и «плохо», многие вещи поменяли вектор. Неуравновешенность и возмущение, непонимание того, куда двигаться приводит к тому, что люди потеряли гармонию с самим собой. И те, кто запутался, выплескивают накопившуюся агрессию.

В этом случае важно применять какие-то законные меры с помощью правоохранителей, заключил собеседник.

Дети,Владимир Файнзильберг,
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