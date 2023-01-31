Офтальмолог: гаджеты у детей до 7–8 лет приводят к близорукости

Близорукость у детей появляется в основном из-за наследственности, однако даже если у родителей глаз как у орла, у детей в итоге могут возникнуть проблемы со зрением.

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По словам офтальмолога Элиаса Раида, обычно в этом виноваты внешние факторы, которые не позволяют глазам нормально развиваться, — например, гаджеты.

Как объяснил эксперт, близорукость может возникнуть из-за внутренних и внешних факторов.

К первым относят предрасположенность или нехватку ресурсов в организме для борьбы с падающим зрением. А ко вторым — условия, при которых ребёнок редко смотрит вдаль. Такое происходит, например, при чтении книг или игре на телефоне.

В таком случае дети часто и подолгу сидят в помещении и низко наклоняют голову, что вместе даёт нежелательный эффект. Мышцы глазного яблока не тренируются, а кровоток затрудняется, и в итоге легко может возникнуть близорукость.

Поэтому врач советует для профилактики прогуливаться с детьми не менее двух часов в день. В таком случае вырабатывается витамин D, глазные мышцы тренируются при фокусировке на дальних объектах, а активные игры в целом укрепляют организм.

Гаджеты детям до 7–8 лет лучше не выдавать, а время за компьютером — сокращать до допустимых диапазонов.

Если ребёнок уже привык к игрушкам, то есть лайфхак , как отучить карапуза залипать в телефон. Для детей нужно выбирать книги с крупным шрифтом и следить, чтобы во время игр, чтения или рисования они не наклоняли голову слишком низко. Потому что получить близорукость легко, а вот вылечить — нет.

Офтальмологи не могут поправить это как-то медикаментозно, поэтому единственный вариант — операция, и только после 18 лет.