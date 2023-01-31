Йога для мамы и малыша: идеи для практик

Молодые мамы часто страдают от недостатка времени на себя, невозможности справиться со стрессом и полноценно расслабиться. Йога — отличный инструмент для того, чтобы замедлиться, успокоиться, но где найти время? Отличная новость в том, йогой можно заниматься вместе с малышом. Какие практики подходят для совместных занятий с детьми разных возрастов мы узнали у сертифицированного и авторизованного преподавателя Универсальной Йоги, йогатерапевта Надежды Смокотиной.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Совместные практики с первых дней жизни малыша

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Интересно, что в Гималаях, где зародилась йога, есть традиция — в первые полчаса жизни малыша папа берет его на руки и, управляя ручками и ножками ребенка, выстраивает с ним несложные асаны. Благодаря этому первому контакту с физическим миром он понимает, что такое движение. Йога действительно очень полезна для детей, хотя сами они, разумеется, выполнять асаны еще не могут.

В период после родов маме и малышу можно посоветовать «парную практику». Несложные дыхательные упражнения и совместная релаксация улучшают сон ребенка. Удлиняя дыхание, мы подключаем парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление.

Дыхание сидя

Исходное положение: мама кладет малыша на мягкую теплую поверхность, садится рядом и обрамляет его тело ногами. Руки можно положить ребенку на живот, закрыть глаза и спокойно подышать в течение 3-5 минут.

Дыхание лежа

Исходное положение: мама лежит на спине, положив ребенка к себе на живот. Задача — просто расслабляться лежа и дышать в течение 3-5 минут. Совместное дыхание способствует единению мамы и малыша. Общение с ребенком в йога-формате воспринимается как удовольствие, происходит якорение — закрепление приятной ассоциации в психике мамы и ребенка.

Совместные практики с малышами от года

В период, когда малыши начинают познавать мир самостоятельно, не нужно резко направлять его на самостоятельные йога-классы. Как правило, до 5-6 лет ребенок наблюдает за родителями и преимущественно перенимает их привычки, поэтому маме в этот период важно уделить внимание своей практике и показать малышу ее возможности. Если видите, что ребенку нравится происходящее, можно попробовать выполнить с ним вместе легкие асаны в игровой форме.

Задуваем свечу

Одно из лучших упражнений на развитие дыхательной системы — задувание свечи. Оно помогает ребенку понять, как управлять объемом вдоха, и как дышать правильно и глубоко. Оставляйте свечу с каждым разом все дальше, пока малыш не научится задувать ее быстро и с первого раза.

Подражаем животным

Многие асаны появились благодаря тому, что человек имитировал поведение животных. Познакомьте ребенка с йогой в игровом формате на примере простых асан: «собака мордой вверх», «собака мордой вниз», «кобра».

Практики для малыша от 5 лет

С более взрослыми детьми уже можно заниматься полноценными практиками, но также в частично игровом формате и с временными рамками в 25–45 минут.

Учимся шавасане

Шавасана — поза полного расслабления в положении лежа на коврике. Дети младшего школьного возраста, несмотря на всю свою активность, очень хорошо обучаются сосредоточению и осознанности. Попробуйте предложить ребенку отдохнуть в шавасане, предварительно выполнив активные физические упражнения. Лягте рядом с малышом на ковер, расскажите, как прислушиваться к дыханию и регулировать его. Так уже в самом раннем возрасте малыш поймет, как управлять своим физическим состоянием и бороться со стрессом, а также вы поможете ему научиться проще засыпать.

Развиваем мелкую моторику и координацию

Детям, которые скоро пойдут в школу, важно развивать координацию и мелкую моторику. В этом возрасте как раз формируется часть головного мозга, отвечающая за вестибулярный аппарат и речевую функцию. Выполняйте вместе асаны, которые сконцентрированы на балансах и равновесиях, а также с акцентом на ладони и стопы.

Польза совместной йоги для мамы

Йога очень полезна для женщин, особенно молодых мам, так как решает проблемы со сном, помогает улучшить здоровье спины. Здоровая мама — залог счастья ребенка, поэтому в первую очередь нужно уделить внимание себе. Дети очень чувствительны к нашему истинному настроению — даже если вы будете улыбаться малышу, но при этом чувствовать себя плохо, он это распознает. Чтобы дарить ребенку максимум тепла и любви, сначала убедитесь, что с вашим здоровьем и ментальным состоянием все хорошо. Таким образом, совместная практика йоги может принести пользу и удовольствие детям практически с первых дней их жизни.