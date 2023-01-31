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55 минут назад

Какую опасность для ребенка представляет глютен

runews24.ru

Примерно один процент жителей планеты страдает целиакией – аутоиммунным заболеванием, симптомы которого могут проявиться в любом возрасте.

Какую опасность для ребенка представляет глютен
Фото: runews24.rurunews24.ru

Целиакией можно заболеть даже в детстве. Производитель безглютеновой продукции Foodcode рассказал Food.ru, что пациенты с таким заболеванием не могут употреблять глютен – это белки клейковины.

Они присутствуют в ржи и пшенице, ячмене и других крупах. Если такой продукт попадает в организм, то у человека происходит воспалительный процесс в кишечнике, появляется дискомфорт.

Чаще всего наблюдается тошнота, диарея, рвота, повышенное газообразование и боли в животе.

Целиакия приводит к потере веса, анемии, может спровоцировать задержку роста и развития.

Для диагностики болезни проводят анализы на антитела к глиадину — компоненту глютена, а также к тканевой трансглутаминазе.

Если же у ребёнка действительно есть непереносимость глютена, то его нужно посадить на специальную диету.

Есть множество вариантов блюд, в которых нет этого элемента. Составить правильный рацион можно с лечащим врачом.

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