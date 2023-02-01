7 книг для развития детского воображения

Воображение открывает человеку даже невидимые ранее двери и позволяет воплощать в жизнь нечто невероятное. Люди тем от животных и отличаются — наличием воображения.

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Для детей это способ познавать мир, уже в возрасте двух лет малыши вступают на неповторимую тропу, где сказка и реальность неотличимы друг от друга. Тлум.Ру помогает родителям в подсказке, где вы найдёте 7 книг, отлично подходящих для развития детского воображения.

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№ 1: «Большая говорящая книга», Закотина М., Доманская Л.

Какая книга: интерактивная

Современность дарит возможность новые знания с помощью технологий. Интерактивные книги в наши дни идут в связке с использованием телефонов. Это издание в новом выпуске даст возможность увидеть и услышать животных и не только. Такие знания малыш применит в дальнейших играх наедине или в компании. Не исключаем проявление творческой жилки: создания рисунков и поделок.

№ 2: «Тяни, толкай, крути, читай»

Какая книга: щупательно-трогательная

Идеальная книга для любознательных малышей. На каждой странице расположен подвижный элемент. Где-то покрутить, где-то потянуть. Читая книжку, попробуйте попутно задавать ребёнку уточняющие вопросы, к примеру: кто из животных мог бы дружить с уже представленными на страницах? Бонусом являются стихи о животных, малыши их с лёгкостью выучат.

№ 3: «Развиваю мышление, воображение, логику: для детей 2 3 лет», Шкляревская С.

Какая книга: помозговать

На страницах данного издания найдутся вопросы, стимулирующие воображение. К примеру, дети увидят бытовые предметы и поразмыслят над их нестандартным применением. Вы можете заниматься придумыванием рисунков вместе с ребёнком или позволить ему самостоятельно фантазировать. Из приятного — в серии этих книг найдутся экземпляры для детей от 2 до 7 лет.

№ 4: «Зайкина избушка»

Какая книга: с пропусками для заполнения

Книгу «Зайкина избушка» выпускают в формате сказки с дополнительными наклейками, их количество превышает сотню. Развитие детской фантазии через милые истории о животных заключается в том, как малыш представляет героев и кого хочет поставить в центр повествования, а кого оставить второстепенным персонажем. Подобные сказки сосредотачивают внимание, и заодно разрабатывают мелкую моторику — каждую наклейку следует сперва отклеить, а потом выбрать для неё подходящее место.

№ 5: «Все, что нужно знать малышу от 2 до 5 лет», Дмитриева В.

Какая книга: энциклопедическая

Она выполнена в качестве ярких плакатов, на них есть буквы алфавита, животные и даже кое-что из еды. Ребёнок, разглядывая картинки, будет привыкать к разнообразию вещей, которые окружают его. Вы же можете рассказывать, где встретить тех или иных животных, какие вкусные блюда приготовить из представленных в книге овощей или фруктов. Осторожное привыкание к новшествам позитивно отразится на детском взгляде на мир.

№ 6: «Колобок»

Какая книга: сказочная

Историю о хлебобулочном изделии лучше выбирать в интерактивном варианте. Там, где, пока вы читаете ребёнку сказку, малыш будет заполнять пробелы. К примеру, отвечать на вопросы: от кого ушёл Колобок, кого он встретил на долгом пути? Объясните основные моменты и следите за тем, как ребёнок расставляет упущенные элементы. Здесь нет верного или неверного варианта, пусть воображение ничто не сдерживает.

№ 7: «Развитие воображения детей. Популярное пособие для родителей и педагогов», Субботина Л. Ю.

Какая книга: обязательная к прочтению родителями и ближайшими родственниками

Напоследок расскажем о книге, крайне полезной взрослым. В ней собраны интересные методики, направленные на развитие детского воображения. Вы узнаете: как определить, насколько хорошо фантазирует ребёнок, какие занятия кроме книг можно использовать для расширения горизонта. Подходит для прочтения интересующимся родителям, а специалисты, занимающиеся детским развитием, и так знают о данном учебном пособии, его использование помогает в работе как с дошколятами, так и с подростками. И на будущее изучение пригодится.