Лучшее – детям: советы по сбору аптечки для малыша

А вы знали, что самостоятельно назначают лечение своим детям, по разным оценкам, до 80% родителей? Чаще всего такой выбор связан с уверенностью в собственных знаниях, недостатком времени на посещение специалиста или недоверием к решению врача. При этом, выбирая препараты для ребенка, взрослые в большей степени обращают внимание на эффективность, безопасность и отсутствие противопоказаний. Однако специалисты не рекомендуют родителям заниматься «самолечением» малышей. Но если так вышло, что начать лечение ребенка пришлось до похода к врачу, при выборе препаратов важно учитывать некоторые ключевые факторы. Рассмотрим, какие именно.

Фото: Обзор газет Обзор газет

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Когда в семье заболевает ребенок, родители буквально сбиваются с ног, стараясь начать лечение как можно раньше. И не всегда при этом задумываются, стоит ли сейчас давать ребенку именно этот препарат, в такой дозировке, форме и по такой схеме.

Об особенностях приема лекарств у детей в этот момент многие и вовсе забывают. Всегда старайтесь держать в уме, что лечение ребенку должен назначать педиатр – только врач сможет учесть все нюансы терапии, чтобы не навредить неокрепшему детскому организму или не превысить дозировку. Не злоупотребляйте самолечением, оно потенциально несет опасность развития осложнений или аллергических реакций у ребенка в старшем возрасте. Лидируют по частоте развития побочных реакций НПВС и антибиотики. Как правило, нежелательные эффекты развиваются в первые два дня использования этих препаратов.

Именно по этой причине в детском возрасте существуют серьезные ограничения по приему лекарственных средств.

При этом статистика говорит, что 62% родителей предпочитают воспользоваться личным опытом при лечении детей.

На что обратить внимание

Если все же приходится без назначения врача самостоятельно выбирать лекарственные препараты, старайтесь с самого раннего возраста малыша отдавать предпочтение безопасным и натуральным составам.

Лечение детей должно быть максимально бережным и эффективным и не должно влиять на развитие ребенка. Опросы среди родителей показывают, что при наиболее распространенных детских заболеваниях врачи выписывают детям средства природного происхождения – при расстройствах ЖКТ так поступают до 40% врачей, при ОРВИ – около 60%, а при прорезывании зубов – в 87%-90% случаев выписывают только растительные препараты.

В отличие от химически синтезированных препаратов они не нанесут вреда малышу и поддержат его в борьбе с заболеванием или неприятными симптомами. Одними их первых таких симптомов, хорошо знакомых всем родителям и требующих натуральных помощников, -- болезненное прорезывание зубов у детей, которое сопровождается бесконечным плачем, повышенной температурой и отсутствием аппетита. В этом случае без риска для детского здоровья и собственных нервов вы можете воспользоваться раствором для приема внутрь Дантинорм Бэби на основе лекарственных растений – ромашки, лаконоса, ревеня. Он начнет действовать уже через 10 минут, а всего 3 дозы препарата в день помогут малышу избавиться от неприятных симптомов прорезывания зубов на все 24 часа[5]. К сожалению, взрослые не всегда изучают составы средств, которыми собираются помочь своему ребенку. Поэтому зачастую в этот нелегкий период обращаются к стоматологическим гелям на основе местных анестетиков (лидокаин, бензокаин, холина салицилат), не рассчитывая на риски от детских препаратов. Однако следует помнить, что местные обезболивающие в составе гелей имеют непродолжительный эффект – не более одного часа, а применять можно не более 6 раз в сутки. В итоге, большую часть суток проблема прорезывания зубов продолжает беспокоить ребенка, а родители, стараясь помочь в этой ситуации, могут нарушать рекомендуемый режим приема, не подозревая, что это приводит к передозировкам и высоким рискам отравления детского организма химическими веществами с развитием серьезных нежелательных явлений. Исследования подтверждают, что передозировка такими гелями может привести к угрожающим жизни симптомам – нарушению дыхания, глотания, сердечного ритма и пр.

В каждой аптечке

Вот еще некоторые наиболее распространенные «детские» болезни и состояния, которые требуют особого внимания и подготовки:

Высокая температура

С рождения для ее понижения можно использовать парацетамол, а для детей старше полугода допустим прием детского ибупрофена. Для самых маленьких эти препараты выпускаются в форме суспензии и свечей. И запомните, что никогда нельзя «назначать» детям до 3-х лет Анальгин и ацетилсалициловую кислоту.

А если обращаться при детской температуре к натуральным лекарствам, можно выбирать гомеопатические монопрепараты – Аконитум Напеллус С30 или Белладонну C30. Первый – при лихорадке с резким подъемом температуры, без потоотделения. Второй – при потоотделении и покраснении лица. Их также можно использовать в качестве сопроводительных препаратов - между приемом стандартных жаропонижающих – чтобы снизить их дозировку.

Насморк

Насморк у грудничка – явление распространенное и доставляющее множество неудобств. Густая слизь, от которой малыш в силу возраста еще не способен избавиться самостоятельно, может вызвать воспалительные процессы и многочисленные осложнения.

В таких случаях поможет назальный аспиратор для новорожденных – специальное приспособление, которое избавляет грудничка от слизи, накапливающейся в полости носа и очищает от патогенных микроорганизмов, находящихся в ней. Назальные аспираторы для младенцев бывают четырех видов – спринцовка, механический, вакуумный и электрический.

С первых дней жизни ребенка для промывания носовой полости также можно использовать так называемые назальные «мягкие души», содержащие натуральную морскую воду, к примеру, ЛинАква, Аквалор Беби и др. А также – стерильные физраствор без консервантов в удобных формах выпуска.

Колики

Хотя до сих пор не существует общей научной теории возникновения колик, принято считать, что в большей степени их провоцирует повышенное газообразование в кишечнике младенца. Вызвано оно формирующейся микрофлорой, которая только привыкает к пище. Снизить болезненные проявления колик у малыша поможет прием укропной воды, препараты на основе симетикона, а также гомеопатические монопрепараты Колоцинтис С15, если малыш при коликах кричит, искажая лицо и сгибается, или Хамомилла вульгарис С15, если малыш не переносит даже слабые боли при коликах.

Последние препараты не имеют лекарственных кросс-взаимодействий и эффекта привыкания, поэтому их можно использовать детям с самого рождения, не опасаясь рисков.

Однако, несмотря ни на что, старайтесь не назначать малышу даже натуральные препараты самостоятельно – перед началом приема обязательно проконсультируйтесь с врачом-педиатром.