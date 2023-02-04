Дерматолог считает, что педикулеза у детей бояться не надо

Врач объяснила, что педикулез, или попросту вши, бывают не только у детей из низших слоев населения.

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Из-за очень тесного и частого контакта между детьми педикулез очень заразен. Одним из первых признаков заражения вшами является зуд на задней поверхности шеи и расчесы.

Если вы заметили такие признаки у ребенка, его необходимо немедленно осмотреть на наличие паразитов или их яиц. Яйца вшей (гниды) напоминают перхоть.

В беседе с «Тульской службой новостей» дерматолог подчеркнула, что сейчас есть масса средств для лечения педикулеза: масла, спреи, шампуни. Они применяются однократно, а затем необходимо вычесывать гнид до их превращения во взрослых паразитов.